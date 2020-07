Încă un oraș din România va avea metrou. Vestea uriașă dată de Guvern

Astăzi, Guvernul Orban a prezentat Planul Naţional de Investiţii şi Relansare Economică, care prevede o serie de investiţii majore pentru dezboltarea infrastructurii, iar costul estimativ se ridică la 60 miliarde euro.

Planul propune, în privința zonei rutiere, finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare, și anume 407,3 Km de autostrăzi şi drumuri expres. Costul se ridică la 4,3 miliarde euro.

Dintre proiectele promise menționăm: Sibiu – Piteşti (Loturi 1, 4, 5), Craiova – Piteşti, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borş), Sebeş – Turda, AO:Inelul de Sud Bucureşti, Varianta de ocolire Bacău şi Podul peste Dunăre de la Brăila.

Totodată, oficialii propun conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale țării noastre şi cu reţelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi şi drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro (Sibiu – Piteşti, Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădăşelu – Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureş – Iaşi – Ungheni, A3: Ploieşti – Comarnic – Braşov, A7: Ploieşti– Suceava – Siret, AO: Inelul de Nord Bucureşti; Bucureşti – Alexandria – Craiova – Lugoj, Buzău/Focşani – Brăila – Galaţi, Măcin – Tulcea – Constanţa; Transregio Gilău – Cluj N. – Apahida).

Dezvoltarea unor noi magistrale de metrou și extinderea celor existente fac parte din planul de dezvolare (Finalizare lucrări M5, lansare M6 – tronsonul Gara de Nord – 1 Mai – Aeroport Otopeni, M4 – tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu, extensie M2 Pipera – Petricani şi Berceni – Linia de Centură Sud).

Cu acest prilej este amintit și metroul Cluj Napoca, pe ruta Gilău – Floreşti – Cluj-Napoca.

„Suntem în curs de elaborare a programului de relansare economică, în perioada post-COVID. Programul are mai mulţi piloni de sprijin. În primul rând, disponibilitatea noastră ca Guvern de a susţine creşterea accelerată a investiţiilor publice. Obiectivul nostru este ca în următorii doi ani să dăm drumul la toate proiectele de care are nevoie România pentru a-şi asigura suportul indispensabil pentru dezvoltarea economică, fructificarea oportunităţilor pe care le are România“, declara nu cu mult timp în urmă Ludovic Orban.