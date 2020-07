Încă un cartier rezidențial în București. Peste 1000 de apartamente la marginea orașului

Încă 1.000 de apartamente urmează să fie construite la marginea Bucureștiului. Cartierul rezidențial urmează să fie ridicat în cartierul Berceni, pe terenul producătorului de autospeciale Romprim, care a încheiat mai multe promisiuni de vânzare.

Cartier cu 1.000 de apartamente în Berceni, pe terenul Romprim

Potrivit profit.ro, omul de afaceri Radu Lucianu, acționarul majoritar al producătorului de autospeciale Romprim, a încheiat trei promisiuni de vânzare și pregătește altele două pentru terenul fabricii Romprim din cartierul bucureștean Berceni, la un preț de circa 7,4 milioane de euro.

Unitatea de producție se mută în același cartier, iar pe amplasamanetul său va fi construit un nou cartier cu peste 1.000 de apartamente și o zonă de servicii.

Acționarul majoritar Romprim, nemulțumit de prețuri

Spațiile excedentare de pe platforma din cartierul Berceni, care generau costuri importante, au determinat Romprim să-și restrângă activitatea și să vândă, într-o primă fază, aproape două hectare de teren retailerului german Kaufland pentru 10 milioane euro.

Omul de afaceri s-a plâns de prețul mic pe care l-a obținut pe terenul scos la vânzare. De la 400 de euro metrul pătrat, a ajuns să vândă cu puțin peste 200 de euro.

„Am încercat să vindem tot terenul o dată (circa 37.000 de metri pătrați, n.red.), dar nu am reușit. Acum am început să semnăm antecontracte pe parcele. Sunt semnate promisiuni pentru peste 20.000 de metri pătrați. Am ieșit la vânzare cu un preț de 400 de euro/metru pătrat, după care am coborât la 300 de euro/metru pătrat, dar se pare că zona nu suportă nici acest prag.

Am avut discuții cu mai multe fonduri de investiții cunoscute și cu investitori privați și retaileri mari, dar nu am ajuns nici măcar în apropiere. Într-un final am obținut un preț bun, de peste 200 de euro/metru pătrat. Contractele de vânzare ne așteptăm să fie semnat în etape: una în iarnă, odată cu mutarea producției, și alta în cursul primului trimestru din 2021. Noi ne-am propus să ne mutăm până la sfârșitul anului“, a declarat, pentru Profit.ro, Radu Lucianu.