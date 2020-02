În sfârșit, vedeta a dat vestea nunții! Căsătorie mult așteptată în showbiz-ul de la noi

Alina Pușcaș se va căsători religios cu alesul inimii ei, pe nume Mihai Stoenescu. Cei doi au dat vestea cea mare de curând. De altfel, Alina și Mihai au sărbătorit logodna, logodna religioasă, dar și botezul copiilor.

În sfârșit, vedeta a dat vestea nunții!

Alina Pușcaș le-a spus apropiaților să nu își facă deloc planuri pentru luna iunie, deoarece urmază nunta propriu-zisă în care va îmbrăca rochia de mireasă. Nunta va avea loc în Grecia la plajă.

„I-am spus unui prieten să-şi blocheze luna iunie, pentru că vom face nunta în Grecia, pe plajă. Şi zice: „Păi nu am fost la voi la nuntă?. „Când am făcut noi nunta, măi băiatule?, „Păi, atunci, la botezul lui Alex… (râde) Nu a fost nicio nuntă, a fost botezul lui Alex. Atât. S-a pierdut şirul evenimentelor din cauza botezurilor şi a logodnei. La al doilea botez a fost logodna religioasă. Apoi am făcut cununia civilă. Şi abia acum urmează nunta propriuzisă, evenimentul care va fi unit şi cu botezul lui Iris’, a declarat Alina Pușcaș pentru revista OK! Magazine .

Reamintim că Alina Pușcaș are trei copii împreună cu Mihai Stoenescu. Cei doi urmează să se căsătorească în luna iunie, pe o plajă din Grecia. Evenimentul va fi însă unul dublu, deoarece tot atunci, Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu își vor boteza în același timp și copilul, pe cel mai mic mebru, mezina Iris.

Cum a ales numele micuței Iris

Alina Pușcaș a povestit și cum a ales numele micuței Iris.

„Numele l-am ales eu de această dată, a pornit de la dorinţa de a găsi un nume mai puţin comun sau în trend, să fie scurt, uşor de pronunţat în orice limbă. M-am gândit să fie ceva care să aibă legătură cu Mihai şi ochii lui albaştri, să aibă parte şi de o onomastică, în cazul ei, de Florii. Aşa am ajuns, după ceva timp la Iris care mai are în plus şi legătura cu muzica rock atât de dragă lui Mihai“, a spus prezentatoarea de la Antena 1.