De ce s-a întors Alina Pușcaș la Antena 1, la scurt timp după ce a născut. Mărturisiri în premieră

Actrița și prezentatoarea show-ului ”Te cunosc de undeva” s-a întors la Antena 1, la scurt timp după ce a născut. De ce a revenit atât de repede pe micile ecrane?

Alina Pușcaș este căsătorită cu medicul stomatolog Mihai Stroenescu din vara anului 2017, alături de care are acum trei copii. Actrița și prezentatoarea TV a devenit mamă pentru prima dată aducând pe lume un băiețel pe nume Alexandru, în august 2015. Doi ani mai târziu, în luna octombrie, vedeta a adus pe lume al doilea copil, o fetiță pe nume Melissa Antonia. Pușcaș a născut cel de-al treilea copil, o fetiță pe nume Iris, pe 3 august 2019.

Cu trei minuni în casă, fanii actriței se întreabă cum se descurcă și cum de a revenit atât de repede pe sticlă. Intervievați de jurnaliștii de la okmagazine.ro, cei doi părinți au recunoscut că, de când a apărut Iris, au început să resimtă oboseala.

Separat, Alina a fost întrebată cum este cu al treilea bebe. Râzând, a declarat că micuța are un orar foarte ciudat pentru vârsta ei, pentru că, de la o lună, cea mică nu se mai trezește noaptea. Cât despre Mihai, el a mărturisit că se simte ca și când ar avea doi copii.

Revenind la ”Te cunosc de undeva”, prezentatoarea show-ului de la Antena 1 a declarat că de această dată a avut noroc că emisiunea a fost în vacanță în perioada cu pricina, timp în care a stat acasă cu cea mică. De altfel, Alina a recunoscut că Iris a fost singura dintre cei 3 cu care a putut să stea o lună întreagă.

„Bine, de data asta, am avut noroc că a fost Te cunosc de undeva în vacanţă şi atunci am avut o lună la dispoziţie să stau cu cea mică. A fost singura dintre cei 3 cu care am putut să stau o lună full. Şi bineînţeles, vorbim despre vacanţa de televiziune, fiindcă business-ul cu haine, Lin./Apparel, pe care-l am împreună cu Mihaela Glăvan, a continuat. Chiar am postat la Highlights pe Instagram un story în care sunt cu Iris pe când avea doar 2 săptămâni şi îi era foame. M-am dus cu ea în scoică la fabrică, unde producem hainele Lin./Apparel, şi am alăptat-o printre cutii”, a declarat Alina Pușcaș pentru sursa citată.