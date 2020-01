Alina Pușcaș, despre condițiile în care își crește copiii. ”Mi se pare că sunt multe piedici”

Prezentatoarea TV Alina Pușcaș a vorbit despre condițiile în care își crește copiii. Din 2015, când a devenit mamă pentru prima dată, viața i s-a schimbat. Ce pierdici îi încurcă fericirea?

Alina Pușcaș, prezentatoarea show-ului ”Te cunosc de undeva”, a hotărât să se mute în casă nouă, una mult mai spațioasă decât anterioara. Din păcate, planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg, căci vedeta de televiziune întâmpină dificultăți cu obținerea actelor pentru a putea demara construcția casei.

„Nu am reușit să ne mutăm, pentru că sunt într-un permanent protest, protest la modul că nu reușesc să scot actele, să începem și noi proiectul ăsta. Mi se pare că sunt multe piedici, nici măcar nu am ajuns la autorizația de construire. Noi am depus anul trecut actele pentru PUD (n.r. – Plan Urbanistic de Detaliu), după PUD urmează și autorizația de construcție, deci un tăvălug. Și tot sperăm”, a povestit Pușcaș pentru Libertatea.