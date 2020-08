În sfârșit! Metrou în Drumul Taberei. E oficial, de când se va putea circula

Veste mare pentru Bucureșteni. Lucian Bode, Ministrul Transporturilor,Infrastructurii și Comunicațiilor a afirmat, marți, că Magistrala M5 de metrou va fi dată în trafic cu călători după ce se vor realiza toate testele dinamice.

În 22 iunie, Ministrul Transporturilor a afirmat că, termenul asumat neforțat de către antreprenori, consultanți și beneficiari pentru darea în folosință a metroului din Drumul Taberei în 30 iunie 2020 nu poate fi respectat și că specialiștii vor decide momentul în care magistrala va fi dată în exploatare.

„În 22 iunie când am fost acolo, am spus foarte clar în baza unor afirmații scrise, nu așa doar spuse și nesemnate, în baza unor asumări pe hârtie date de conducere companiei Metrorex, conducerea companiilor care lucrează pe această magistrală, noi am spus 30 iunie. Acest lucru nu a fost posibil. Am explicat de ce. Au fost două motive.

Centrala de ventilație, una din cele 6 centrale nu a fost finalizată. Astăzi lucrările la această centrală au fost finalizate” a declarat Ministrul Transporturilor Lucian Bode.