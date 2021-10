În ce stare se află soacra Simonei Halep. Toni Iuruc, surprins extrem de agitat pe holurile spitalului în care este internată mama sa

În ce stare se află soacra Simonei Halep, pe nume Genica Iuruc. Ea se află încă internată în spital, iar Toni Iuruc a fost surprins pe holurile instituției în timp ce solicita informații de la medici.

Omul de afaceri a părut agitat și afectat de situație. Acesta își vizitează mama zilnic pentru a afla cum evoluează situația sa. Amintim că zilele trecute, soacra Simonei Halep a fost văzută alături de fiul ei în timp ce se îndreptau către spital. Deși este o importantă femeie de afaceri în imobiliare, aceasta preferă să aibă apariții rare și foarte discrete, iar ca dovadă, și în ziua internării ea a optat pentru o ținută simplă, comună.

Soacra Simonei Halep s-a internat în spital, conform Cancan.ro, ca să își facă câteva investigații. Deși nu ar fi vorba despre nimic grav, Toni Iuruc merge la clinica privată în fiecare zi. El a fost surprins pe holurile spitalului, însoțit de alte două persoane, în vreme ce aștepta vești de la un cadru medical. Vizibil îngrijorat și agitat, Toni Iuruc s-a mai liniștit după ce a discutat cu o persoană de la clinică.

De menționat este că Toni Iuruc are o relație specială cu mama sa. El a rămas însă fără tată, în urmă cu 11 ani. De la evenimentul nefericit, Genica Iuruc a preluat conducerea firmelor familiei, iar împreună cu fiul ei a ridicat un imperiu. După decesul tatălui lui Toni Iuruc, Genica a preferat să rămână singură, în plan personal.

Pentru Simona Halep, soția lui Toni Iuruc, urmează turneul Kremlin Cup din Moscova, programat să se desfășoare în intervalul 18-24 octombrie.

Iar după competiția organizată în Rusia, aceasta va reveni în țară pentru a participa la Transylvania Cup. Acest turneu este organizat la Cluj în intervalul 25-31 octombrie.

”Este foarte greu să îmi stabilesc un astfel de obiectiv, în acest moment. Nu am un ritm foarte bun, care să permită câștigarea unui trofeu. Am pierdut foarte mult anul acesta. Muncesc zi de zi, dar, cu siguranță, va fi greu să revin acolo unde am fost”, a explicat fostul lider mondial, la plecarea din țară.