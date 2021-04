În ce stare se află Mioara Roman. Anunț de ultimă oră al Oanei Roman

Oana Roman a făcut dezvăluiri despre mama ei chiar azi, în Vinerea Mare. Iată cum se simte și cum arată Mioara Roman la o lună de la începerea recuperării.

Amintim că mama Oanei Roman a trecut printr-o perioadă grea. I-a fost alături fiica sa, care a fost nevoită să se confrunte atât cu suferința provocată de starea de sănătate a mamei ei, dar și cu divorțul de Marius Elisei.

Mioara Roman ajunsese deci la stadiul în care să nu se mai poată îmbrăca singură, dar nici să își folosească un braț.

Are un Parkinson foarte agresiv care nu o mai lasă să folosească o mână deloc și ea vrea să facă.

„Mama e foarte bolnavă, a avut crize în ultima perioadă. Are multe afecțiuni. Dacă o vezi, nu o recunoști. Și e foarte greu. Boala a schimbat-o, e foarte rău. Dar trebuie să fac tot ce pot pentru ea, până când s-o putea. Mi-e teamă pentru că o vad cum îmbătrânește. Când îmbătrânești brusc… Lucrurile la ea au evoluat foarte repede. Nu ești pregătit, eu tot o vedeam în putere.

Oana Roman a dat amănunte în ce privește evoluția bolii mamei ei pe rețelele de socializare, dar iată că de data aceasta a venit și cu vești bune. Aceasta a mărturisit că mama ei se simte și arată mai bine după ce a început recuperarea, dar și că au mers împreună la coafor ca să se pregătească pentru Paște.

„Înainte ca mama sa facă recuperare nu era foare bine si nu arăta ok. Sunt mandra ca după 1 luna de tratament mama arata asa la 81 de ani. Azi am mers împreună la coafor și mi s-a părut atat de eleganta și distinsa și mult mai în formă. I-am făcut cadou de ziua ei acest sacou superb și am avut o mare placere sa ne facă Isa o poza. E o poza făcută în zi Sfânta și sunt tare liniștita în suflet ca mama e bine și fac pentru ea tot ce pot!”, a notat Oana Roman pe pagina personală de Instagram, unde a pus și o poză în care apare ea și Mioara Roman.