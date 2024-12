Cele mai negre momente din viața Alinei Eremia: ”Le spun noaptea neagră a sufletului meu!”

Este una dintre cele mai apreciate artiste din România, însă puțini știu cu ce provocări s-a confruntat, de-a lungul timpului. Alina Eremia a vorbit recent despre cele mai negre momente din viața ei și mulți se vor regăsi în confesiunile sale.

Atunci când apare pe scenă, la televizor sau pe internet, Alina Eremia este tot timpul cu zâmbetul pe buze și emană energie pozitivă, atât prin muzica ei, cât și prin prezență. Chiar dacă este împlinită atât pe plan profesional, cât și personal, artista recunoaște că are uneori momente în care se simte copleșită.

Cântăreața a fost invitată recent în podcastul Lianei Stanciu, unde a discutat despre mai multe subiecte, de la începuturile carierei până la complexe și momente dificile. A spus că a avut perioade în care parcă nu mai vedea luminița de la capătul tunelului, însă a reușit să le depășească cu brio și să se mențină pe linia de plutire.

Alina Eremia a spus că iubitul ei este cel mai important sprijin pentru ea. Atunci când are momente dificile, vorbește foarte mult cu el, dar și cu alte persoane apropiate. Una dintre prietenele ei este psiholog și, deși nu poate face terapie cu ea, comunică foarte mult pe marginea subiectelor care o macină.

„Am avut multe momente în care am simțit că nu mai are sens, că nu am reușit eu să ajung la ideea mentală despre cum voiam să fiu. Pentru că mă grăbeam, nu îmi dădeam timp, voiam și mai repede, și mai repede să ajung acolo. Până când mi-am spus stop, e OK, ești bine, evoluezi constant, vrei să fii mai bună, dar oprește-te, până nu devine extraordinar de toxic.

Cea mai bună prietenă a mea e psiholog, nu are voie să facă terapie cu mine, dar vorbim foarte mult. Și, foarte important, iubitul meu! El m-a ajutat enorm să trec peste absolut orice”, a mai mărturisit artista.