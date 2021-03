În ce situație se află Liviu Dragnea în pușcărie. Situația aproape dramatică a fostului lider PSD (exclusiv)

Liviu Dragnea ar putea să ceară în mai puțin de două luni eliberarea condiționată, după condamnareaa din mai 2019. Astfel, avocatul acestuia tocmai s-a îmbolnăvit și el de coronavirus.

De altfel, Liviu Dragnea este carantinat de mai bine de o săptămână în propria celulă din penitenciarul Rahova, după ce a intrat în contact direct cu alți deținuți depistați pozitiv din închisoare. Liviu Dragnea se află la cea de-a treia carantinare din decembrie încoace.

“Am făcut din nou o cerere către conducerea penitenciarului în care am explicat că în baza Ordinului de Ministru al Sănătăţii 1805 din 19 octombrie 2020, o persoană care a fost infectată cu COVID-19 nu mai trebuie carantinată timp de 90 de zile de la vindecare. E specificat clar acest lucru la punctul 8, litera A, dar nu am avut succes. Şi nu e prima dată când se întâmplă asta în cazul Liviu Dragnea. Pur şi simplu îl ţin în celulă şi-i suspendă dreptulă la muncă, fără prea multe explicaţii. Fiindcă Liviu Dragnea a trecut prin boala asta în decembrie 2020”, a declarat în exclusivitate pentru impact.ro Flavia Teodosiu, avocatul lui Liviu Dragnea.

Avocata lui speculează faptul că un număr mai mic de zile de muncă în penitenciar de către clientul ei nu-i vor permite lui să ceară mai repede aplicarea propunerii de liberare condiţionată. Avocata a mai spus că o situaţie similară s-a întâmplat luna trecută, când Liviu Dragnea, deși avea trei teste negative anti-COVID, a stat din nou în carantină, din cauza numeroaselor infectări din penitenciar, “făcându-se iar abstracţie de drepturile sale”.

Liviu Dragnea, condamnat la trei ani şi jumătate de închisoare, în dosarul angajărilor fictive la Protecţia Copilului Teleorman, a intrat în partea a doua a executării sentinţei, fapt care îi va permite, probabil din această primăvară, să apeleze la Comisia de liberare condiţionată. În mod oficial, abia după executarea a două treimi din pedeapsă un condamnat poate să ceară în anumite condiţii eliberarea din penitenciar. Dar la Liviu Dragna se vor lua în calcul numărul de zile muncite în penitenciar, cele mai multe efectuate în cursul anului trecut.

În aceste zile în care Liviu Dragnea este carantinat în propria celulă, avocatul său pare să se fi infectat şi el cu COVID-19.

“Am deja cinci sau şase zile de carantină, fiindcă am intuit repede că aş putea avea aşa ceva. Am fost internată ambulatoriu la spital 24 de ore, fiindcă am vrut să mă asigur că am sub control evoluţia bolii şi pare că aş avea o formă uşoară, cu atât mai mult cât nu m-am grăbit să apelez la medicamente sau chiar antibiotic încă de la primele semne”, a mai spus Flavia Teodosiu.