Gigi Becali a cutremurat toată România. Ce a îndrăznit să spună despre Liviu Dragnea

Un nou scandal a izbucnit în România. Gigi Becali îi ia apărarea fostului lider al Partidului Social Democrat Liviu Dragnea. Ce a îndrăznit să spună despre fostul politician i-a șocat pe toți. Ce declarat când a aflat că a fost reabilitat.

Gigi Becali sare în apărarea lui Liviu Dragnea, cerând autorităților să-l elibereze din arest. Patronul FCSB este foarte revoltat de faptul că Liviu Dragnea nu are, mai des, dreptul de a merge acasă în permisie, în timp ce își ispășește pedeapsa cu executare la Penitenciarul Rahova. Reamintim că fostul lider al Partidului Social Democrat a fost condamnat, în martie 2017, la 3 ani și 6 luni de închisoare în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

Latifundiarul din Pipera știe exact prin ceea ce trece ex-liderul PSD în spatele gratiilor, deoarece și el a fost, în trecut, condamnat la închisoare prin executare. Becali a vorbit și despre condițiile inumane la care sunt supuși condamnații în închisorile din România.

„De ce nu-i dați drumul lui Dragnea acasă? E stat criminal! Întrebați-l cât a putut să meargă acasă. Dragnea trebuie să vină acasă. Ce pericol e Dragnea? Conform legii, Dragnea trebuie să meargă acasă.

La pușcărie trebuie să mergi să te educi, nu să faci pușcărie ca în timpul lui Stalin! Mi-a zis Cristi Borcea că și acum mai are coșmaruri din pușcărie. Eu, abia după un an am avut o zi liberă acasă. Trebuie să ai 30 de zile în regim deschis pe an. Nu uit mizeria asta”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.