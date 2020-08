În ce hal a ajuns Julio Iglesias la 77 de ani. Cum a fost surprins acum la plajă

Julio Iglesias, Casanova al anilor ’80, a iubit mult și în a doua tinerețe, drept dovadă și copiii pe care îi are, opt la număr. Astăzi, ajuns la 77 de ani, pare o umbră a trecutului în care frângea inimi, iar seducția îi era vrajă. Surprins de fotoreporteri pe plaja din Punta Cana, starul spaniol abia se putea deplasa pe nisip, având, la un moment dat, nevoie de ajutorul a două domnișoare. Ori poate neputința îi este acum tactică de cucerire?

Julio Iglesias, dus pe brațe la plajă, la 76 de ani

Julio Iglesias a fost surprins în timp ce era ținut de brațe de două tinere, pe plaja din Punta Cana, Republica Dominicană. Cântărețul a închiriat o plajă întreagă de frica de a nu se infecta cu SARS-CoV-2.

Iglesias își împarte timpul între Miami, SUA și vila lui din Punta Cana.

Starul, care împlinește 77 de ani pe 23 septembrie, a ieșit la plajă și a avut nevoie de ajutorul a două tinere îmbrăcate în costum de baie pentru a se deplasa. Plaja unde s-a bronzat a fost pustie pentru că solistul se teme să nu se îmbolnăvească de noul coronavirus, care a îmbolnăvit 87.123 de oameni și a ucis 1.490 de persoane în Republica Dominicană.

”Cântărețul cu voce de catifea” a fost căsătorit cu Isabel Preysler Arrastria între 1971 și 1979, iar din anul 2010 o are alături pe Miranda Johanna Maria Rijnsburger. El are opt copii: Maria Isabel (49 de ani), Julio Jr. (49 de ani), Enrique (45 de ani), Miguel Alejandro (23 de ani), Rodrigo (22 de ani), Victoria (19 ani), Cristina (19 ani) şi Guillermo, de 13 ani. Din partea copiilor mari are patru nepoți, două fete și doi băieți.

Muzica sa a fost folosită ca instrument de tortură în Chile

După lovitura de stat a lui Augusto Pinochet, un general și dictator chilian, care a îndeplinit funcția de Președinte al Republicii Chile, muzica lui Iglesias a fost folosită în Chile pentru a-i tortura pe deținuții politici. Cei din urmă erau obligați să asculte non-stop și cu volumul la maximum piesele artistului spaniol pentru a-i face să cedeze psihic.