În ce filme a jucat Volodimir Zelenski înainte să ajungă președintele Ucrainei. Era un comediant cunoscut

În ce filme a jucat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, înainte să ajungă președintele țării. El era un un comediant cunoscut, ba chiar a câștigat și concursul TV „Dansând cu stelele” din Ucraina în anul 2006. Însă acum, în plin război al țării sale cu Rusia, țara invadatoare, numele lui Volodimir Zelenski e pe buzele tuturor, nu doar a celor peste 40 de milioane de ucraineni.

În ce filme a jucat Volodimir Zelenski înainte să ajungă președintele Ucrainei

Despre Volodimir Zelenski se poate spune că și-a jucat propriul rol, el jucând într-un serial care a prevestit excat situația sa, și anume, că dintr-un om neînsemnat va ajunge președinte al Ucrainei. Volodimir Zelenski avea să ajungă în realitate președintele țării: în Ajunul Anului Nou, la 31 decembrie 2018, Zelenski și-a anunțat candidatura la prezidențiale.

La vremea respectivă, mulți au crezut că este vorba de o glumă, mai ales că partidul său politic se numește, chiar ca în serialul în care a jucat rolul de președinte: Partidul Slujitorul Poporului. În luna aprilie 2019, el avea să câștige alegerile cu scorul de 70%, devenind cel de-al șaselea președinte al Ucrainei, la numai 41 de ani.

Când a ajuns la putere, în 2019, el a promis ca va pune capăt războiului cu separatiștii susținuți de Putin, aceia prin care, în 2014, Rusia a anexat Crimeea.

Alte comedii în care a jucat Zelenski

Dar Zelenski a mai jucat și în alte filme. The 8 Best Dates (2016) – este ultimul film din seria „8 întâlniri”, care a început cu comedia „8 First Dates” în 2012, a continuat cu „8 New Dates” în 2014 și s-a terminat cu „The 8 Best Dates” în 2016. În aceste filme, Zelenski joacă rolul unui veterinar care trece prin multe peripeții amuzante alături de soția sa.

În ultima parte, cei doi se despart și ajung în pat cu partenerul ideal, însă până la final descoperă că, de fapt, ei nu-și doreau cu adevărat asta și că încă se iubesc foarte mult chiar și așa cum sunt ei, imperfecți.

Un alt film în care a jucat Volodimir Zelenski este „Love in Vegas (2014)”. Filmul face parte dintr-o serie de comedii, care au mai avut și părțile „Love in the Big City” (2009), „Love in the Big City 2” (2012).

Zelenski interpretează aici rolul lui Igor, un dentist care în prima parte a trilogiei își întâlnește mare iubire în New York. În a doua parte, acesta și prietenii săi ajung să devină părinți după ce într-o călătorie în Thailanda ei ating o statuie ce are puteri supranaturale: aceea de a vindeca infertilitatea și de a le oferi un copil la primul contact sexual.

În ultima parte a trilogueu, „Love in Las Vegas”, cei trei prieteni, deja deveniți tați, sunt nevoiți să rămână acasă cu copiii, în timp ce soțiile lor merg într-o vacanță în Las Vegas. Și de aici începe… nebunia. De menționat este că Sharone Stone are și ea un rol episodic în această ultimă parte.