Volodimir Zelenski, vânat de peste 400 de mercenari sosiți în Kiev pentru a-l ucide. Cine a făcut anunțul terifiant

Înaintarea trupelor rusești în Ucraina continuă, iar o posibilă prezență a mercenarilor pare să fie deja un secret ieșit la iveală. Potrivit ziarului britanic The Times, peste 400 de mercenari ruși s-ar afla la Kiev din ordinul liderului de la Kremlin pentru a-l asasina pe președintele Zelenski și guvernul său.

Informațiile de ultimă oră dezvpluite de ziarul britanic indică faptul că mercenarii ar aparține Grupului Wagner, combatanți recrtuați privat, care activează deja în alte părți ale lumii, în special în conflictele de pe continentul african, grupare condusă de aliați apropiați ai președintelui Putin.

Mercenarii care s-ar afla la Kiev ar fi venit din Africa, în urmă cu cinci săptămâni, și sunt acolo de joia trecută, atunci când a început invazia rusă pe mai multe teritorii ale țării.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat în timpul asediului de cinci zile al Kievului că „inamicul folosește sabotori”, cerându-le cetățenilor să fie atenți.

În ciuda informațiilor apărute, Guvernul rus a negat orice legătură cu grupul Wagner sau alți contractori privați.

Informațiile despre misiunea acestei grupări au ajuns la guvernul ucrainean sâmbătă dimineața. Ulterior, Kiev a declarat o operațiune ”dură” de 36 de ore pentru a elimina din oraș ”sabotorii ruși”.

Grupul Wagner este numit și cunoscut de mai multe țări drept “armata privată” a lui Vladimir Putin, acesta trimițându-l sub acoperire deseori, în regiuni în care Rusia neagă că ar fi trimis militari oficiali.

În luna septembrie, ministrul francez de Externe a tras un semnal de alarmă privind aceste operațiuni ilegale către omologul său rus, Serghei Lavrov, cu ocazia Adunării Generale a Naţiunilor Unite la New York, moment în care acesta ar fi negat.

„I-am spus asta. El a spus: nu sunt eu. I-am spus: ba da, tu eşti. Ei se refugiază în spatele faptului că un stat sau altul are dreptul să încheie un contract cu o firmă sau alta. Or, nu aceasta este realitatea. Realitatea este că sunt combatanţi, indivizi care încalcă dreptul internaţional şi pun sub semnul întrebării chiar suveranitatea statelor”, a dezvăluit acesta.