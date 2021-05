În ce film de pe Netflix va juca Kira Hagi: ‘Nu mă deranjează să fie noua mea poreclă’

Kira Hagi a dat lovitura în carieră. Fiica regelui fotbalului românesc va juca într-un film de pe Netflix. Despre ce peliculă este vorba și alături de ce nume mare va apărea tânăra, în distribuție. ‘Nu mă deranjează să fie noua mea poreclă’

Gică Hagi are toate motivele să fie mândru de copiii săi. „Prințul Ianis”, așa cum este poreclit fiul său de către presa internațională, este starul echipei scoțiene Glasgow Rangers, iar fiica lui Kira este o actriță desăvârșită, cu o carieră înfloritoare.

Frumoasa brunetă de 25 de ani este pe punctul de a da lovitura în cinematografie. Tânăra actriță va juca alături de fosta prima doamnă a Statelor Unite ale Americii Michelle Obama într-un film de pe Netflix. Este vorba despre serialul animat Gofre şi Mochi, în care soția lui Barack Obama și Kira Hagi vor dubla vocile unor personaje simpatice. Fiica regelui fotbalului românesc va dubla vocea lui Mochi.

Gică Hagi s-a ocupat întotdeauna de educația copiilor săi, Ianis și Kira, pe care i-a crescut foarte frumos. Ambițioși, cumsecade, cu bun simț și independenți, fiii „regelui” au știut, dintotdeauna, că modestia și blândețea sunt cele mai importante lecții învățate de la părinții lor, cu care au avut o relație foarte apropiată:

„Părinții noștri au fost destul de stricți cu noi, desigur în sensul bun al cuvântului. A fost o binecuvântare fiindcă noi am crescut cu un handicap metaforic. Am fost privilegiați în multe privințe, iar acest lucru poate reprezenta un handicap. Nu am știut ce înseamnă să nu avem mâncare pe masă, nu am știut ce înseamnă să mergi cu autobuzul.

Am avut de toate, nu am avut nici o grijă și poate de aceea tata și cu mama au fost atât de stricți cu noi. În schimb, pot spune că am avut o relație deschisă cu părinții noștri, atât eu, cât și Ianis”, spunea Kira Hagi într-un interviu acordat lui Marius Tucă.