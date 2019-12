În ce condiții stă Andreea Mantea în Turcia, când filmează pentru Puterea Dragostei de la Kanal D. “Asta este, de fapt, garsoniera mea”

Zilele acestea vedeta Andreea Mantea se află în Turcia pentru filmările la emisiunea ”Puterea Dragostei, emisiune difuzată de postul de televiziune Kanal D. Condițiile în care vedeta locuiește sunt dn cele mai bune, declară vedeta.

Cei de la wowbiz au flat că în Turcia, Andreea Mantea are o cabină specială, în care își petrece mai bine de zece ore pe zi pentru filmările la ”Puterea dragostei”. O echipă WOWbiz.ro a reușit să pătrundă în locurile mai puțin cunoscute de la ”Puterea dragostei”și să afle toate secretele de la Istanbul, atât ale concurenților, cât în special ale vedetei show-ului, nimeni alta decât Andreea Mantea.

”Aici, mănânc, aici dorm, aici…Asta este, de fapt, garsoniera mea. Ați intrat și vă invit mai întâi pe hol. Ca orice om, am și eu, câte una, câte alta. De pe hol, mergem în living, unde am o canapea. Uite am și o pătură, fiindcă și dorm pe patul acesta. Nu am ce să fac, între filmări, nu mai plec acasă, rămân aici, să mă odihnesc un pic. David, băiețelul meu, mai rămâne la grădiniță și aici, dorm, dar de fapt nu pe canapeaua aceasta, pe cealaltă, din colțișorul celălalt. Am și o masa de machiaj, unde mă aranjez, îmi fac părul și toate cele, singură, fiindcă așa mi-a plăcut dintotdeauna.

Este practic zona mea! Am și dormitor, cu un pat mic, unde stau zilnic. Știți că este sănătos să dormi cu picioarele în sus și, pe undeva, eu respect regula aceasta. Am și dressing, am și baie, am borcane, am căni de făcut ceai, căci vorba aia… suntem în Turcia. Aici sunt rochiile pe următoarele două săptămâni, pantofii și am și cercei. A…să vă mai spun un secret, asistenta mea mi-a făcut o surpriză, fiindcă stăteam cu cerceii intinși peste tot pe aici, să vă arăt unde mi țin acum, să nu râdeți (n.r. i-a pus chiar în fața toaletei), dar nu aveam unde. Acesta este ”locul” meu”, a povestit vedeta de la Kanal D.