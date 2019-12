Andreea Mantea se topește de emoție. Cum s-a fotografiat Cristi Mitrea cu fiul lui FOTO

Cristi Mitrea, fostul iubit al Andreei Mantea și tatăl copilului ei, David, este vesel din cale afară atunci când poate petrece o zi cu băiatul lui. Cei doi s-au fotografiat într-o ipostază emoționantă.

Cristi Mitrea este un cunoscut luptător de MMA. El s-a făcut remarcat în lumea mondenă după ce a început o relație cu prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea, pe care a cunoscut-o la show-ul ”Burlăcița” de la Antena 1. Din povestea lor de iubire a rezultat un băiețel, David, de care se ocupă amândoi, chiar dacă sunt despărțiți. Mitrea este topit după băiatul său, astfel că, oricare ar fi relația dintre el și Andreea Mantea, sportivul are o relație extrem de apropiată cu fiul său, chiar dacă după nașterea lui acesta a refuzat multă vreme să îl vadă.

Acum, totul este numai lapte și miere, iar dățile în care se întâlnesc se lasă cu multă iubire, cum este și în acest caz. Cei doi s-au lăsat surprinși într-unul dintre cele mai tandre momente tată-fiu. David stă pe picioarele tatălui său, râzând și strâmbându-se în diferite feluri. Imaginile sunt mai mult decât înduioșătoare.

„Nu avem de ce să fie probleme între noi. Noi nu suntem un cuplu! Suntem separați, am încercat de dragul copilului, dar nu se poate. Este mai important copilul, decât o relație de iubire. Noi nu ne înțelegem ca și cuplu, ca părinți suntem altfel. Între noi mai sunt sentimente, noi avem o iubire, totul a pornit de la iubire. Noi am încercat. În momentul în care am aflat că sunt însărcinată, am încercat mai mult. Acestui copil nu-i va lipsi nici atenția mamei, nici atenția tatălui”

