Andreea Mantea, de urgență la spital cu fiul ei. Ce s-a întâmplat cu David, băiatul vedetei Kanal D

Clipe grele pentru Andreea Mantea! Aceasta a ajuns de urgență cu fiul său David, la spital. Ce s-a înâmplat cu fiul ei? Vedeta emisiunii „Puterea Dragostei” difuzată la postul de televiziune Kanal D a ajuns de urgență la spital cu băiețelul ei David.

Andreea Mantea, în stare de șoc după ce s-a temut pentru viața fiului ei

Prezentatoarea show-ului de la Kanal D a trecut printr-o sperietură zdravănă după ce fiul ei, David Andrei Mitrea nu mai reacționa la medicamente și, prin urmare, a trebuit dus de urgență la cel mai apropiat spital.

Andreea Mantea se afla împreună cu fiul ei la Istanbul, fiind pe platourile de filmare ale emisiunii celebre „Puterea Dragostei”, transmite wowbiz.ro.

”David a fost răcit, a avut febră mare trei zile, și, sincer, m-a pus la pământ. Am mers imediat la spital, fiindcă David nu reacționa la medicamente. Oamenii au fost prompți și au avut grijă de băiatul meu. Nu am stat însă foarte mult în clinică, fiindcă eu sunt cu leacurile băbești, i-am dat de două-trei ori sirop, i-am pus un supozitor, am văzut că nu merge treaba, am trecut la …oțet la tălpi, cartofi pe piept, și am încercat să îl păcălesc să facă o gargară cu sare, dar am renunțat pentru că mi-a fost frică să nu o înghită.

Am mers pe partea aceasta tradițională și gata, în aceste momente, copilul este în regulă, vesel. Mi s-a dus și mie teama ”, a spus Mantea, care a mai specificat faptul că fiul ei este bine acum și emoțiile au trecut.

Incidentul s-a produs în weekend, în zilele în care vedeta se ar fi trebuit să se relaxeze în puținele momente pe care le avea doar ea cu fiul ei.

”M-am speriat foarte tare, pentru să sunt tot felul de viruși acum, de boli noi, de extensii ale virușilor care au fost până acum…. Nu știu, în copilărie, eu aveam habar de trei boli mari și late, de pojar, de oreion și de varicelă. Acum, Doamne… toate bolile copilăriei pe mine mă sperie. În primul rând, numele lor… mână-gură-picior, rozaceea sau mai știu eu ce, deci sunt tot felul de denumiri și de lucruri care te pun serios pe gânduri. Eu mă sperii foarte repede”, a declarat Andreea Mantea.