În ce condiții dorm angajații CFR, înainte să plece în cursă. Imaginile sunt revoltătoare

Sunt condiții revoltătoare pentru angajații CFR ce trebuie să se odihnească în stația Deda din Mureș. Cum dormitorul este închis de trei săptămâni, oamenii sunt obligați să doarmă pe bănci, înainte de a pleca iar la drum.

Spațiul de odihnă din stația Deda aparține CFR Marfă și era destinat odihnei personalului de tren, atât celui de la CFR Marfă, cât și celui de la CFR Călători.

”Nu vrea să ia nimeni nicio măsură. Am adus la cunoștință șefului de unitate. (…) Sunt cercetat disciplinar pentru că am făcut raport de eveniment. Am scris că nu am avut dormitor și am luat serviciul în continuare. (…)

A fost al CFR Marfă, pe ei i-a disponibilizat, nu a mai avut cine să aibe grijă, și au închis dormitorul”, a spus Marius Bercheșan, unul dintre angajații CFR nevoiți să doarmă pe bancă, pentru Antena 3.