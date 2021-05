În care dintre semifinale de la Eurovision va participa România și ce poziție de start va avea

România a participat la Eurovision Song Contest de 20 de ori de la debutul său în 1994 și s-a clasat în top zece de șase ori. Iată în care din semifinalele de la Eurovision va participa România și ce poziție va avea.

Semifinale de la Eurovision în care va participa România

Eurovision 2021 va avea loc la Rotterdam. Prima semifinală va avea loc marți, 18 mai 2021, cea de-a doua semifinală va avea loc joi, 20 mai 2021, iar finala Eurovision 2021 va avea loc sâmbătă, pe data de 22 mai.

Ceremonia de deschidere a concursului Eurovision 2021 se va desfășura la Terminalul de croazieră din Rotterdam și concurenții vor păși pe Turquoise Carpet, care va avea lungimea de 210 metri. Aceasta se va deschide la orele 18:00 CEST. Cei care doresc să urmărească Eurovision 2021 o vor putea face pe canalul YouTube Eurovision, potrivit eurovision.tvr.ro.

Participarea României la Eurovision

În edițiile Eurovision din anii precedenți, cele mai bune rezultate au fost obținute de Luminița Anghel și Sistem în 2005, și de Paula Seling și Ovi în 2010, care au terminat ambele pe locul trei, potrivit en.wikipedia.org.

Selecția Națională, un concurs de cântece care a avut loc în fiecare an în România până în 2021, a fost folosit pentru a selecta participarea țării la Concursul Eurovision. În ultimul an, România a realizat o selecție internă. În 1993, anul înainte de prima apariție, România a încercat să debuteze în concurs, dar a ajuns ultima în runda de pre-calificare. După alăturarea cu succes în anul următor, au urmat destinații de plasare slabe până în 2002, ducând la retrogradare de mai multe ori. Acest lucru s-a schimbat odată cu introducerea semifinalei în concurs în 2004, după care România s-a calificat în Marea Finală în fiecare an, cu excepția 2018 și 2019.

Istoricul participării României la Eurovision

În 2016, Uniunea Europeană a Audiovizualului (EBU) a suspendat radiodifuzorul Televiziunea Română (TVR) de la toate serviciile membre EBU din cauza neplății repetate a datoriilor, care la rândul său a descalificat participarea la concurs.

În 2020, în ciuda faptului că a ales un reprezentant, națiunea nu a putut participa din cauza anulării corelate cu virusul concursului 2019 (COVID-19). Cea mai recentă apariție a Marii Finale a României în 2017 i-a făcut pe Ilinca și Alex Florea să ajungă pe locul șapte.

Participarea României la Eurovision 2021

Cântăreața Roxen a fost selectată intern să participe la Eurovision 2021, interpretând piesa intitulată „Amnezie”. România va participa în prima semifinală Eurovision 2021, marți pe data de 18 mai, Roxen fiind al 13-lea artist care va urca pe scenă. Fanii Eurovision își pot vota favoriții primei semifinale prin SMS, prin intermediul aplicaţiei oficiale Eurovision Song Contest sau la numărul de telefon afişat de televiziunea naţională a ţării în care se află.