Reprezentanta României la Eurovision, plângere la poliție. Roxen acuză violența excesivă și a cerut ordin de restricție

La începutul lunii martie aflam, după o finală in direct la TVR, cine va fi reprezentatul României la ediția de anul acesta a Eurovision, din Olanda, țara câștigătoare a precedentei ediții. Cu multe controverse și critici Roxen a fost desemnată ca fiind solista ce ne va reprezenta în Olanda.

Pentru Roxen nu au fost bune lucrurile de la bun început, fiind criticată prestația ei din finala națională de multe din personalitățile muzicii românești, printre care și Horia Moculescu. Se pare că nici acum, în plină criză, Roxen nu are parte de liniște. Conform unor informații scurse în mediul public, solista ar fi avut probleme cu iubitul ei, astfel că a fost nevoită să depună plângere la poliție împotriva iubitului său. Conform acesteia, se pare că iubitul ei ar fi avut un comnportament violent la adresa sa. În cele din urmă s-a emis un ordin judecătoresc introdus de Parchet.

Invitată la Pro TV, artista a povestit despre momentele neplăcute și de faptul că, prin acest ordin, fostul iubit al lui Roxen nu se poate apropia de artistă la mai mult de 500 de metri. Același lucru este valabil și pentru reşedinţa ei din Bucureşti şi faţă de locul său de muncă.

”Am avut ghinionul să trec prin această experiență, consider că a fost o lecție importantă și știu ce greșeli să nu mai repet. Înțeleg foarte bine care este situația la nivel global, dar și la nivel național, cu privire la problema violenței domestice. Am fost abuzată emoțional și șantajată, dar asta nu m-a oprit să lupt pentru a încerca să elimin această problemă care, bineînțeles, mă macină. Consider că trebuie luate măsuri în aceste situații, indiferent de gravitatea lor, pentru că ele pot degenera cu o rapiditate uluitoare”, a mai spus artista celor de la Pro TV.