Impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, dat în judecată de Niculina Stoican. E scandal mare după moartea artistului

Impresarul lui Petrică Mâțu Stoian, Doru Gușman, a făcut acuzații dure la adresa Niculinei Stoican, spunând că l-ar fi umilit des pe regretatul artist cât era în viață și că din cauza umilințelor ei și a tensiunilor dintre ei, artistul a decis să se pensioneze de la Ansamblul Maria Tănase, condus de Niculina Stoican.

Azi, Niculina Stoican a venit în emisiunea La Măruță unde a vorbit despre relația ei cu Petrică Mîțu Stoian. Ea a spus că o să acționeze în instanță, unde se va discuta pe probe.

”Eu mi-am asumat ce am declarat, trebuie cumva lămurita aceasta problemă, pentru ca mi s-au adus injurii, mie și instituției, vom face demersurile necesare ca instanța să le lamurească. Se va lamuri. Este atacată instituția, un mod de a gestiona instituția. Noi suntem acolo bugetari, nu ne putem juca cu banii pe care și primim de la buget, dumnealui (n.red. Doru Gușman) poate să spună ce își doreste”, a spus Niculina Stoican.

Niculina Stoican a mai povestit și despre înmormântarea regretatului artist, care a avut loc ieri.

”Am gândit singurică fiecare moment pentru el, noi l-am vegheat, nu a stat nicio clipă singur. A fost fosta lui soție, au păstrat o relație frumoasa și impecabila, copilul lui de suflet, Andreea, fiica cea mica a familiei Gușman, si ea a stat acolo tot timpul.

După ce a plecat de la Maria Tanase, în afara de familie si prieteni, m-am gandit ca cineva trebuie sa stea drept în fata lui, am vorbit cu Garda De Panduri de la Severin. Asta ne-a legat, familiile noastre, surorile lui, nepotii lui, de cate ori nu ne-am pacalit de 1 aprilie.

Erau lucruri frumoase care se intamplau între noi. Am primit atatea mesaje, am primit condoleanțe ca și când aș fi fost un membru al familiei, dar eu am avut acea părticică a inimii lui pe care el mi-a dat-o doar mie„, a mai spus artista.

Știam ca s-a operat, nu vorbea niciodată despre gravitatea problemelor, mereu zicea că e bine. Ce vrei, fată, vrei să mor? El așa trata lucrurile”, a mai spus artista.