Gestul nepotrivit al lui Cristiano Ronaldo, după ce un fan a vrut să facă un selfie cu el. Reacția starului face înconjurul lumii – VIDEO

Cristiano Ronaldo a fost din nou în centrul atenției la finalul meciului Al-Nassr – Al-Ahli Dubai, scor 4-2, disputat în Liga Campionilor Asiei. Starul portughez a fost scos din sărite de un fan care a vrut să facă un selfie cu el. Reacția lui Cristiano Ronaldo a devenit virală.

Cristiano Ronaldo a fost un pachet de nervi în timpul partidei Al-Nassr – Al-Ahli Dubai, din Liga Campionilor Asiei. Portughezul a cerut de două ori penalty, dar arbitrul central nu le-a acordat, iar la final a fost supărat peste măsură și și-a vărsat nervii pe un fan care a dorit o fotografie cu el.

În timp ce Cristiano Ronaldo se îndrepta către vestiare, un fan, membru în staff-ul tehnic al echipei rivale, s-a apropiat de fotbalist și a încercat să-și facă un selfie cu el. Însă, CR7 l-a bruscat și l-a împins pe acesta. Momentul a fost surprins de camerele de filmat și face înconjurul lumii.

Cristiano Ronaldo absolutely fuming at the refs and rightly so. Hadn’t seen such disgraceful refereeing since the world cup.pic.twitter.com/b1ozgslXuh

— Preeti (@MadridPreeti) August 22, 2023