Impact.ro: Momente grele pentru Sorin Oprescu. În ce stare se află acum fostul primar, din cauza problemelor cu justiția

Problemele pare că nu se sfârșesc pentru Sorin Oprescu! Fostul edil al Capitalei are probleme grave de sănătate din cauza problemelor pe care le are cu justiția. În ce stare se află acum acesta și de ce afecțiuni suferă?

Momente grele pentru Oprescu, din cauza problemelor cu justiția

Din păcate, Sorin Oprescu are probleme de sănătate. Fostul primar al Capitalei suferă de diabet, care în ultimul an s-a agravat, conform impact.ro. Mai mult decât atât, acesta are și un edem pulmonar, motiv pentru care i s-a interzis să fumeze. Cu toate astea, fostul primar nu se poate lăsa de viciul acesta. Veștile rele pentru Sorin Oprescu nu se termină aici, pentru că încă are chestiuni de încheiat cu oamenii legii, după ce a fost condamnat anul trecut la 5 ani cu executare. La momentul actual, s-a făcut apel.

Al doilea termen din cadrul dosarului în care se află numele lui Oprescu a arătat că fostul primar general al Capitalei a fost condamnat în prima instanță la 5 ani și 4 luni de închisoare. Acuzațiie sale sunt: luare de mită și constituire de grup infracțional organizat. Aceeași decizie arăta că Oprescu a fost ulterior achitat pentru spălare de bani. Conform DNA, la finele anului 2013 acuzatul a condus un grup infracțional organizat cu scopul săvârșirii de infracțiuni de corupție din sume provenite din bugetul municipalității.

Motivarea Tribunalului București

„Discuţia cu inculpatul … purtată pe holul DNA – înregistrată cu mijloace tehnice ale Direcţiei – a fost explicată de Sorin Oprescu în sensul că, pentru a îşi lămuri starea de şoc şi confuzie în care se afla, crezându-l pe acesta „o victimă precum persoana sa”, l-a întrebat „bancnotele erau marcate?”, primind drept răspuns doar o înclinare a capului. Întrebarea are categoric semnificaţia mitei”

Tribunalul Bucureşti

Popa Bogdan Cornel: „Cum facem?”

Stanca Cristian: „60 … păi lu şefu cât îi dăm?”

Popa Bogdan Cornel: „Nu ştiu! Zi tu!”

Stanca Cristian a decis: „Dă-i 25 lu şefu!”

(Procesul-verbal de redare a dialogurilor purtate în mediul ambiental în ziua de 31.08.2015)