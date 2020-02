Impact.ro: Adevărul despre divorțul Andreei Bălan de George Burcea. Scandal uriaș cu Cristi Brancu și Dan Capatos. Detalii incendiare

Andreea Bălan și George Burcea au avut parte de aceleași episoade violente în copilărie. Istoricul cântăreței cu tatăl ei îl cunoaștem, iar de curând am intrat în și povestea actorului, care a apărut, cu voia sau fără voia sa, și pe micile ecrane. Speculațiile curg, iar una dintre ele aduce în discuție divorțul. Adevărul despre această ipoteză, dar și detalii despre scandalul uriaș dintre soțul artistei, Cristi Brancu și Dan Capatos.

Adevărul despre divorțul Andreei Bălan de George Burcea

George Burcea a fost prezent, la mijlocul lunii decembrie, la gala Elle Style Awards, unde a vorbit despre planurile sale pentru viitor, anume lansarea unui roman despre violență domestică, subiect sensibil pentru acesta. Cartea este inspirată din propriile experiențe, în special din viața mamei sale, care a avut parte de episoade neplăcute, toate construite de soțul ei, Ioan Burcea. Povestea a ajuns pe sticlă, lucru nedorit de Burcea. Tatăl său a intrat în direct, prin telefon, la ”XNS” de la Antena 1.

Iar dacă înainte subiectul discuției îl făceau doar bătăile pe care le primea mama sa de la Ioan Burcea, pe parcurs, situația s-a schimbat. După ce inițiativa actorului a intrat în lumina reflectoarelor, presa a căutat. S-a descoperit că George este ba mai mult îndreptățit să aibă subiectul violenței în mâini, ca argument stând faptul că părintele său a omorât o femeie cu 25 de lovituri de cuțit. Informația a venit ca un șoc și l-a făcut pe soțul Andreei Bălan să fie reticent față de presă, fiind deranjat că subiectul a fost scos pe tapet. Actorul nu dorește ca familia sa, dincolo de Andreea, să fie comentată, drept pentru care a venit cu lămuriri.

Burcea către Capatos:

„- Asa….deci, tata…da. Am observat cum un agresor si un criminal ( chiar asta este el…si m-am obisnuit de 32 de ani) devine deodata victimã, mergând pe acelasi drum ca acum 30 si ceva de ani….minciuna si cruzimea. Curios nu?

– Asa…Capatos era numele…Acest Dumnezo” al tv-ului. Nu stiam cã poate fi atât de rãu intentionat si/sau frustrat. O fi oare din cauza faptului ca 4 zile la rând productia lui a încercat cu disperare sã-mi cumpere prezenta în emisiune, iar prostul de mine a refuzat? Sau efectiv nenea Capatos gândeste precum numele-i mãret ( #mielucuonarã) _|_ 😜

– Când am început campania nu stiu daca au fost 3 articole despre acest lucru, iar de emisiuni nici nu mai vorbesc. Eu prost. Data viitoare încerc cu spagã

– Ea, campania, continuã. Asa cum am continuat si eu indiferent de ce berbeci, oi sau miei mi-au iesit in cale”, postarea lui George Burcea.

Noile informații

După ce tatăl său a acceptat să vorbească despre trecut, blamându-și fiul și acuzându-l că este alcoolic, direcția s-a mutat către Andreea. Întrebarea care măcina pe toată lumea era: știa sau nu de acest episod, înainte de a se căsători?

Potrivit surselor Impact.ro, Andreea a știut dintotdeauna, iar în casa lor nu au existat certuri din cauza trecutului. În schimb, scandal este între Capatos, Brancu și Burcea. Prezentatorii de televiziune i-au oferit câte 5.000 de euro actorului pentru a veni să stea pe canapea de vorbă cu tatăl lui. Soțul Andreei a refuzat, spunând că nu își vinde sufletul și povestea pe bani pentru exclusiv.