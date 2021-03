Împăcare senzațională în showbiz! Vedeta Kanal D a reluat relația cu fosta lui iubită

Există dovezi că Anna Roman și Cătălin Cazacu s-au împăcat, iar cei doi s-au dat de gol. De amintit este faptul că Cătălin Cazacu și Anna Roman au avut parte de o despărțire dureroasă, după ce prezentatorul de televiziune a plecat la Exatlon.

Astfel, cei doi au avut parte de o despărțire cu scandaluri și acuzații, pornind apoi pe drumuri separate. Între timp, cei doi au încercat să își refacă viața cu alte persoane și puțini s-ar fi așteptat ca relația celor doi să se reînnoade.

Și cu toate că cei doi nu au oficializat relația, imaginile apărute în mediul online i-au dat de gol. Se pare că Anna Roman și Cătălin Cazacu se află într-o vacanță exotică în Zanzibar. Aceștia au postat o serie de fotografii și videoclipuri din aceleași locuri, dar un detaliu important l-au scăpat și în timp ce filma o petrecere pe plajă, a apărut în cadru și Anna Roman. Pe ea au dat-o de gol coafura, dar și tatuajul de pe spatele vedetei.

În plus, Cătălin Cazacu spunea că niciunul dintre ei nu a greșit față de celalt și că ar trebui să continue să aibă o relație bună.

„Ceea ce a fost între mine și Anna Roman, mă refer la cum s-a terminat între noi, a fost o greșeală. Adică, de fapt, o lipsă de comunicare, o problemă la care niciunul nu am greșit, dar care s-a terminat urât. Asta e, are tot respectul meu, nu am de ce să fiu supărat pe ea și nu văd de ce să nu am avea o relație civilizată acum, la atât de mult timp după ce totul s-a terminat între noi”, a spus Cătălin Cazacu, pentru WOWbiz.ro.