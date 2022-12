Imaginile cu Rareș Bogdan pe care nu credeai că o să le vezi vreodată. Europarlamentarul s-a apucat să crească găini

Rareș Bogdan a reușit să îi surprindă pe mulți români cu noua sa pasiune. Mai exact, cel din urmă a recunoscut în direct în cadrul unei emisiuni că s-a apucat să crească găini la București. Acesta se poate lăuda deja cu nu mai puțin de 22 de păsări de care are grijă. Europarlamentarul are parte și de recunoștința vietăților care îi oferă pe zi chiar și 10-12 ouă. ,,Mi-am cumpărat găini. La București am 22 de găini. Eu cu Jacqueline avem niște găini roșii care fac 10- 12 ouă”, a mai povestit acesta.

Rareș Bogdan s-a apucat să crească găini: imagini

Rareș Bogdan are o nouă pasiune cu care a reușit să îi șocheze pe români. Acesta a recunoscut la Antena 3 CNN că s-a apucat să crească găini și deja se laudă cu 22 de păsări. Europarlamentarul a afirmat că și-a cumpărat câteva găini pe care le crește la casa sa din București.

De asemenea, activitatea este fabuloasă și pentru copiii săi care strâng și ei roadele muncii. Mai mult decât atât, când acesta este plecat din țară cei mici se ocupă de animăluțele de lângă casă.

,,Mi-am cumpărat găini. La București am 22 de găini. Eu cu Jacqueline avem niște găini roșii care fac 10- 12 ouă. Cât sunt eu mergem să adunăm ouăle. Dacă sunt la Bruxelles, la Strasbourg, plecat, sun și Jacqueline merge când vine de la grădiniță, cu Mihai, să ia ouăle din cuibar”, a povestit Rareș Bogdan.

Detalii din familia europarlamentarului

Rareș Bogdan s-a mândrit de nenumărate ori cu familia sa, dar mai ales cu cea care i-a furat inima în urmă cu mult timp. Acesta este căsătorit cu fiica omului de afaceri Vasile Andrei Vita, patronul unei mari companii de produse electronice din România.

Florina a preferat ca în tot acest timp să rămână o prezență discretă și să se ocupe doar de familie. Ea este juristă și fostă stewardesă. Bărbatul a ținut să sublinieze într-un interviu că partenera sa este perfectă și le are pe toate.

„Acest ceas l-am primit de la soţia mea acum 7-8 ani. Soţia mea, trebuie să înţelegeţi, că este fiică de multi-milionari. Am o soţie foarte sportivă şi foarte bogată. Şi frumoasă, ce îţi trebuie mai mult?”, a spus politicianul în podcast-ul lui Codin Maticiuc.

În timpul acesta, soția sa susține că la început soțul său i s-a părut foarte arogant. Cu toate astea, povestea lor de dragoste a prins contur chiar de la prima întâlnire la restaurant.