Cine este socrul lui Rareș Bogdan, de fapt. Soția lui are noroc: „Este fiică de multimilionari”

Pentru mulți ani, Rareș Bogdan a fost vocea care critica dur stabilimentele guvernamentale din România. Mare a fost surpriza cînd celebrul realizator TV își anunța intențiile polttice, de altfel și materializate, prin intrarea în rândurile PNL. Ulterior, având deja garanția seriozității, Rareș Bogdan primea din partea românilor votul pentru un post de europarlamentar. Modul său radical de a pune problemele, l-au propulsat rapid în conducerea PNL, devenind vicepreședinte al formațiunii și unul din cei mai vizibili politicieni ai ultimilor trei ani. Dacă pe plan politic și profesional lucrurile merg bine, nici pe plan personal europarlamentarul nu se poate plânge, având o căsnicie frumoasă, alături de Florina Bogdan, având și doi copii, o fetiță și un băiat.

Ajuns la 47 de ani, Rareș Bogdan se poate mândri cu o carieră jurnalistică prolifică, fiind ani buni vocea postului Realitatea TV, care critica dur stabilimentele politice ale vremii.

În 2019 lua decizia surprinzătoare de a intra în politică, pe listele PNL, și nu o făcea oricum, ci din postura unui viitor politician bogat. De altfel acest aspect l-a recunoscut chiar Rareș Bogdan, invitat fiind la podcast-ul lui Codin Maticiuc:

„Sărac şi cinstit, nu există aşa ceva. Trebuie să fie bogat şi cinstit sau bogat şi să faci mecenat. Aia este ideea pe care trebuie să mergem. Eu am spus atunci când am intrat în politică, am şocat în unele emisiuni. Pentru că am spus, domne, eu nu sunt sărac! Eu sunt destul de bogat, Dumnezeu mi-a dat destul de mult!

Eu vreau să fiu bogat şi cinstit, vreau să fiu un politician care să intru bogat, şi am intrat bogat în politică, nu vreau să ies bogat din politică.Bogăţia nu constă numai în finanţe, bogăţia constă şi în bagajul educaţional şi cultural. Mare parte din clasa politică din România are o problemă cu cititul cărţilor. Nu te poţi opri la Trei iezi cucuieţi.”, declară Rareș Bogdan.