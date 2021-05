Imaginile cu mașina lui Ioan Crișan care explodează. Cum a murit omul de afaceri din Arad

Bolidul lui Ioan Crișan, omul de afaceri care a murit sâmbătă dimineața în parcarea unui supermarket din Arad, a fost spulberat de explozia care l-a ucis.

Imaginile cu mașina lui Ioan Crișan care explodează

Imaginile au fost surprinse de camerele de supraveghere din zonă și indică ultimele secunde din viața afaceristului. El a dat câțiva metri cu spatele, ca să ajungă în dreptul ieșirii din parcarea magazinului. După câteva fracțiuni de secundă de la momentul în care a început să ruleze cu fața către Calea Aurel Vlaicu din Arad, mașina lui, un Mercedes, a explodat violent. El nu a avut nicio șansă de supraviețuire.

Presa din Arad a mai precizat că o femeie a mărturisit că a văzut un bărbat care ar fi umbla la mașina omului de afaceri, înainte ca acesta să se urce în ea și nu se exclude ipoteza că cineva ar fi montat un material explozibil.

Ioan Crișan era un prosper om de afaceri, care deținea una dintre puținele ferme de somn african din Europa de Est. De asemenea, el a fost socrul deputatului liberal Sergiu Bilcea. Trupul lui a fost găsit carbonizat în mașina care a explodat în Arad.

Ioan Crișan avea vârsta de 66 de ani. Ferma sa a fost amenajată în apropierea unei foste fabrici de cânepă, care se află la câțiva kilometri de municipiul Arad.

Ferma sa are 22 de bazine alimentate cu apă termală, care provine dintr-un foraj adânc de 900 de metri, iar o parte dintre acestea sunt populate cu zeci de tone de pește.

De asemenea, bărbatul adusese într-un bazin termal și câțiva crocodili, intenționând ca pe viitor să dezvolte o fermă care să producă carne de crocodil, extrem de căutată în restaurantele din unele țări din Vest, unde exportă și somn african.

Ce spun reprezentanții Poliției Române

De menționat este că azi dimineață, în jur de ora 7:00, autoturismului Mercedes al omului de afaceri a explodat chiar în momentul când el ieșea din parcarea unui supermarket în cartierul Vlaicul din Arad. De asemenea, deflagrația a distrus și câteva ferestre ale apartamentelor dintr-un bloc situat în apropiere. În plus, mai multe mașini parcate au fost avariate.

Prin urmare, anchetatorii nu exclud varianta unui dispozitiv momentat pe mașina omului de afaceri.

“Conducerea Inspectoratului General al Poliţiei Române a dispus deplasarea, de urgenţă, la faţa locului, a unor specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică, Direcţiei de Investigaţii Criminale, Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Direcţiei Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, pentru a sprijini ancheta”, au anunţat reprezentanţii Poliţiei Române.

Și SRI participă la ancheta desfăşurată de Poliţia Română, iar împreună cu specialiştii de la Institutul Naţional de Criminalistică se realizează expertiză pirotehnică.