Imaginile care le dau fiori argentinienilor. Ce gest a făcut Lionel Messi în timpul meciului cu Croația, cu cinci zile înaintea finalei de la Campionatul Mondial de Fotbal – FOTO & VIDEO

Lionel Messi a zburdat pe teren în meciul cu Croația și și-a condus echipa spre marea finală de la Campionatul Mondial de Fotbal. Fanii sunt îngrijorați. Idolul lor a dus de mai multe ori mâna la coapsa piciorului stâng și se tem că ar putea fi vorba de o accidentare care să-i pună în pericol prezența la ultimul duel, programat pe 18 decembrie.

Lionel Messi a jucat încântător în duelul cu Argentina – Croația. A deschis scorul, dintr-o execuție la care soția lui nu a avut curaj să se uite, dar a și semnat două pase de gol. A ajuns la 11 reușite la Campionatul Mondial de Fotbal și este argentinianul cu cele mai multe reușite la turneele finale.

Și totuși, la final, au existat câteva semne de întrebare. Fanii și-au văzut idolul ducând de multe ori mâna la coapsa piciorul stâng, iar pe față i s-a citit durerea. Mulți dintre ei se tem că ar putea fi vorba de o accidentare care să-i pună în pericol prezența la marea finală, programată peste cinci zile, pe 18 decembrie, în care Argentina va înfrunta câștigătoarea din partida Franța – Maroc. La finalul partidei, Messi nu a amintit deloc de vreo problemă medicală și și-a lăudat colegii și fanii.

E o nebunie acest grup. Am reușit, vom juca finala! Vreau să-i mulțumesc familiei mele, am trecut prin greutăți, dar acum e momentul să ne bucurăm împreună, alături de toată Argentina”, a spus Lionel Messi, citat de Sport.es .

„Vom juca finala, exact ce ne-am dorit. Nu știu dacă e cea mai bună Cupă Mondială a mea, doar mă bucur de acest moment. Chiar și după ce am pierdut primul meci, am rămas încrezători, știam că putem ajunge departe.

It looked like Lionel Messi was injured until he produced a World Cup masterclass 🤯https://t.co/RcvDizqIE6

— Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) December 13, 2022