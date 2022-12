Antonela Roccuzzo, răpusă de emoții. Cum a reacționat în momentul în care Lionel Messi a executat lovitura de la 11 metri

Argentina a câștigat fără probleme meciul din prima semifinală a Campionatului Mondial de Fotbal, după ce a învins cu 3-0 Croația. Dar asta nu înseamnă că în tribune nu au fost emoții mari. Antonela Roccuzzo nu a avut puterea să se uite la lovitura de la 11 metri din care Lionel Messi a deschis scorul și a reușit să devină jucătorul din naționala „pumelor” cu cele mai multe goluri la un turneu final.

Argentina și-a confirmat statutul de mare favorită și s-a impus cu 3-0 în fața Croației, în prima semifinală de la Campionatul Mondial de Fotbal. Începutul partidei a fost timid, fără faze de poartă. Sud-americanii s-au dezlănțuit în minutul 30. Lionel Messi a inventat o pasă magistrală și l-a lansat în careu de Alvarez, care a fost faultat de portarul advers. Penalty clar!

A executat cu eleganță Lionel Messi și a deschis scorul reușind astfel să devină fotbalistul argentinian cu cele mai multe goluri la un campionat mondial. A ajuns la borna cu numărul 11 și l-a depășit pe Gabriel Omar Batistuta.

Momentul a stârnit mari emoții în tribune. Antonela Roccuzzo, soția lui Lionel Messi, nu a putut să se uite la acest penalty. S-a așezat pe scaun, și-a pus mâinile în cap și a reacționat după ce a auzit uralele din tribună, semn că balonul a ajuns în poarta adversarilor. Atunci a găsit puterea să se ridice și să aplaude.

