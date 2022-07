Imaginile care au îngrozit șoferii din Iași. Doi copii, plimbați de tată în portbagajul unei mașini. Cum a fost sancționat bărbatul

Imprudențele și neatenția adulților sunt plătite deseori cu un preț scump de copii, iar un exemplu clar a fost observat în Iași, acolo unde doi minori au fost surprinși într-un portbagaj deschis al unui autoturism aflat în mișcare. Scenele au fost fotografiate de un șofer și publicate în spațiul public. Nu a durat mult timp până când imaginile au devenit virale, împărțind cetățenii în două tabere: susținătorii și criticii.

Doi copii au fost surprinși în trafic într-un portbagaj deschis, din cauza unei țevi transportate. Mai mulți șoferi care au văzut scenele au fost șocați de imprudența părinților și de riscul la care au fost expuși micuții, iar unul dintre aceștia a fotografiat copiii, urcând pozele pe o rețea de socializare.

În urma postării sale, mai mulți părinți au reacționat rapid, o parte criticându-i, în vreme ce alții s-au abținut de la comentarii răutăcioase.

După viralizarea imaginilor, poliția s-a autosesizat, fiind identificat proprietarul mașinii care a pus în pericol viața copiilor. Potrivit declarațiilor tatălui, acesta transporta o țeavă, motiv pentru care a fost nevoit să rabateze bancheta din spate, unde se aflau cei doi copii și mama acestora, care i-ar fi supravegheat. Bărbatul a primit o amendă semnificativă, ca avertisment pentru ce ar fi putut să se întâmple.

Un accident care s-ar fi putut sfârși cu o tragedie a avut loc în urmă cu o săptămână, atunci când doi copii de 6 și 8 ani au fost loviți de o mașină de curse care participa la raliu. Așa se face că, mașina condusă de pilotul Mihai Leu, a lovit un parapet, cei doi minori aflându-se în spatele acestuia.

În urma impactului, unul dintre băieței a fost rănit la picior, fiind nevoie de intervenția medicilor. Ambii copii au suferit un atac de panică, dar starea acestora este stabilă. Ulterior, pilotul Mihai Leu și-a exprimat regretul pentru cele întâmplate și speră să fie iertat de victime și de părinții acestora.

„Am pus frână, înainte de un viraj, a plecat maşina foarte tare pe frânare, am încercat să redresez dar nu am reuşit în măsura în care am sperat. Am lovit un gard şi acel gard a căzut peste câţiva oameni, din păcate un copil este lovit. Are o tăietură la picior.

Am vorbit cu mama lui, era puţin speriat. Îmi pare nespus de rău, este ceva incredibil, nu pot să vă descriu ce sentimente am, dar sper să pot să vorbesc cu ei. Sper să ne împrietenim, asta e cel mai frumos, să îi fac şi eu un cadou. (…)

Pentru mine supărarea este aşa de mare încât nu vreau să mă gândesc la asta. Mă gândesc că s-a întâmplat şi sper ca acest băiat să fie bine. (…) El, săracul, de asta a venit la cursă, să vadă maşinile. Am vorbit şi cu părinţii lui”, a declarat presei Mihai Leu.