Imaginile care arată cu adevărat cât de mult a slăbit Andreea Marin. Vedeta s-a fotografiat într-o ţinută sport, iar fanii au complimentat-o

Vedeta a trecut printr-o transformare fizică impresionantă, diferențele sunt imposibil de trecut cu vederea. Imaginile apărute recent în spațiul public arata cu adevărat cât de mult a slăbit Andreea Marin. Prezentatoarea apare îmbrăcată într-o ținută sport, în timpul unui antrenament inedit.

Pentru că ajunsese să aibă probleme de sănătate din pricina kilogramelor în plus acumulate în ultima perioadă, din pricina programului încărcat ce nu i-a mai permis să aibă grijă, așa cum ar fi trebuit de organismul său, Andreea Marin a decis să ia măsuri. Sfătuită de un medic, vedeta a reușit să dea jos nu mai puțin de 17 kilograme.

Apoi, un medic m-a urcat pe cântar şi mi-a zis că am în jur de 20 de kilograme în plus… Kilograme luate în ultimii ani, nu am vrut să cred”, a povestit vedeta.

Prezentatoarea vorbește deschis despre schimbările pe care le-a făcut, despre importanța unei diete echilibrate și a antrenamentelor zilnice. Recent, Andreea Marin a publicat în mediul online câteva fotografii. Îmbrăcată într-o ținută sport, folosind un aparat specific în pilates, imaginile arată cu adevărat cât de mult a slăbit Andreea Marin.

Postarea a stârnit un val de reacții. Internauții nu au ezitat să o felicite pentru rezultatele obținute și pentru disciplina și ambiția de care dă dovadă.

Printre cei care au observat diferența uriașă a fost chiar fiica sa. Violeta a reușit să își surprindă mama cu o replică neașteptată.

„Violeta mi-a zis că parcă suntem surori de când am slăbit. Am dat 2-3 numere jos la haine, am rezolvat multe probleme de sănătate astfel. Fiica mea a observat că atunci când ieşim undeva împreună nu mai pare o diferenţă mare între noi. Am fost la Londra în vacanţă, de ziua ei am dus-o la nişte spectacole, şi la un magazin cineva de la casa s-a referit la ea ca fiind sora mea. Mi-a zis că nu se poate obişnui cu treaba asta. „Mă bucur că întinereşti, dar nici chiar aşa, vreau să fii mami a mea”, a povestit Andreea Marin, potrivit Antena 3 CNN.