Andreea Marin, imagini îndrăzneţe din vacanţă. Vedeta arată extraordinar, iar fanii au lăudat-o imediat

Pentru îndrăgita vedetă, anul 2024 a început cu dreptul, într-ul colț al lumii ce pare desprins din paradis. Mereu activă pe platformele de social media, Andreea Marin a împărtășit cu fanii săi și câteva imagini mai îndrăznețe din vacanță. Prezentatoarea este într-o formă de zile mari, iar complimentele internauților nu au întârziat să apară.

Când vorbim despre Andreea Marin, prezentările nu își mai au rostul. Este una dintre cele mai cunoscute și apreciate femei din showbiz-ul românesc, a scris istorie în televiziune, este implicată în numeroase proiecte caritabile, este o femeie de afaceri de succes și o mamă devotată, un adevărat exemplu pentru doamnele și domnișoarele de la noi din țară.

Vedeta a intrat în anul 2024 cu dreptul, bucurându-se de o vacanță fabuloasă într-o destinație ce pare desprinsă din paradis: Madeira. Cu toate că acum este din nou acasă, gândul îi fuge în continuare la acele zile însorite petrecute relaxându-se, așa că a decis să împărtășească cu cei care îi urmăresc activitatea în mediul online câteva imagini noi.

Printre fotografii sunt și câteva mai îndrăznețe, făcute la plajă. Într-una dintre imagini, Andreea Marin a fotografiat priveliștea de care se bucura de pe șezlong, lăsând la vedere și picioarele sale. Vedeta este într-o formă de zile mari, iar internauții nu au ezitat să îi transmită că arată extraordinar.

„Superb un peisaj minunat. Un loc în care revii cu plăcere”, „Vacanță plăcută sănătate multă meriți din plin te admir mereu cit de puternică ești și un organizator pt tine foarte bun felicitări!”, „Am fost exact in aceeasi locatie, este mirific! Concediu placut!”, „Este minunata Andreea!te ador și vacanta plăcută!”, „Vacanță frumoasă, zână dragă!” – sunt doar câteva dintre mesajele din secțiunea de comentarii.

Andreea Marin a trecut recent printr-o transformare fizică spectaculoasă. Vedeta a decis să ia măsuri și să facă schimbări importante, după ce a început să simtă efectele negative ale ritmului alert al vieții, ce nu i-a permis să mai aibă grijă de corpul și de sănătatea sa așa cum se cuvine.

După ce a cerut sfaturile unui medic cardiolog, prezentatoarea a reușit să dea jos nu mai puțin de 14 kilograme. Acum, sportul este un element nelipsit din programul său zilnic.

„Uneori nici nu realizăm cât ne îngreunăm singuri viața. Luni de zile de muncă asiduă la începutul acestui an au însemnat somn puțin pentru mine, abateri de la orice fel de dietă sănătoasă cu gândul ca voi recupera eu când voi avea vreme, epuizare de numai la sport nu mai reușeam să mă gândesc la finalul zilelor începute mereu pe fugă și mult prea devreme.

Dacă ai 6 luni ca astea, e de ajuns să dai tot ritmul de viață peste cap, să acumulezi în greutate fără să îți dai seama – am 1,76m, înălțimea mea păcălește, nu vezi imediat kilogramele în plus, dar asta nu ajută și sănătatea și nici nu poate minți cântarul, iar în oglindă nu ți se pare îngrijorător și nu acționezi la timp uneori, am fost luată de valul vieții și al responsabilităților. Așa că ia aminte și tu: nimic nu e mai important decât să te simți bine și sănătos în pielea ta!”, a povestit vedeta.