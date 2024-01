Ce i-a spus Violeta Andreei Marin, după ce a dat jos 17 kilograme. Fiica vedetei, replică neaşteptată: „Vreau să fii mami a mea”

După ce a trecut printr-o transformare spectaculoasă, cei care o întâlnesc sunt tentați să creadă că a descoperit, de fapt, elixirul tinereții. Ce i-a spus Violeta Andreei Marin, după ce a dat jos 17 kilograme. Fiica vedetei a avut replică neaşteptată.

Anul 2023 a adus unele probleme de sănătate pentru Andreea Marin. După o discuție cu un medic cardiolog, prezentatoarea a înțeles că organismul ei suferea din pricina unor kilograme în plus pe care le acumulase în ultimele luni, efect al programului foarte încărcat, ce nu i-a mai permis să aibă grijă de alimentația sa, să respecte un program corect de odihnă sau să facă sport.

Nu a stat pe gânduri și a luat măsuri. Cu fiecare kilogram pierdut, a început să se simtă din ce în ce mai bine, iar problemele cu care se confrunta au dispărut. În total, Andreea Marin a dat jos în jur de 17 kilograme.

Rezultatul este unul spectaculos, vedeta arată excepțional, este într-o formă de zile mari. Unii ar spune că a descoperit elixirul tinereții veșnice. Printre cei care au observat diferențele a fost și fiica Andreei Marin.

În cadrul unui interviu acordat pentru Antena 3 CNN, vedeta a dezvăluit replica surprinzătoare pe care i-a dat-o Violeta, la finalul anului 2023.

„Violeta mi-a zis că parcă suntem surori de când am slăbit. Am dat 2-3 numere jos la haine, am rezolvat multe probleme de sănătate astfel. Fiica mea a observat că atunci când ieşim undeva împreună nu mai pare o diferenţă mare între noi. Am fost la Londra în vacanţă, de ziua ei am dus-o la nişte spectacole, şi la un magazin cineva de la casa s-a referit la ea ca fiind sora mea. Mi-a zis că nu se poate obişnui cu treaba asta. „Mă bucur că întinereşti, dar nici chiar aşa, vreau să fii mami a mea”, a povestit Andreea Marin, potrivit Antena 3 CNN .

În vârstă de 49 de ani, Andreea Marin mărturisește că se simte excelent, că se bucură din plin de viață. A ajuns să se cunoască, să se aprecieze, să aibă încredere în propriile puteri, fără mai simtă nevoia de a dovedi ce poate și altora.

„Mă îndrept către 50 de ani, dar viaţa a devenit mai frumoasă. Mă cunosc mai bine, am ajuns să am încredere în forţele mele, în feminitatea mea, nu mai am nesigurante, nu mai vreau să dovedesc nimic nimănui, provocările sunt ale mele. Viaţa e mai frumoasă, mă simt mai bine cu mine astăzi, nu aş vrea să am din nou 20, 30 de ani. Au fost vremuri în care am muncit mult, am învăţat mult, am vrut mereu să excelez. Am consumat multă energie care a dus şi la multe probleme de sănătate. Au fost momente în care dormeam doar 4 ore pe noapte, nopţi la rând…”, a mai spus prezentatoarea.