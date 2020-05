Imagini unice cu băiețelul Gabrielei Firea, Zian. Ce dorință și-a pus de ziua lui, la cinci ani

Mare bucurie în familia Firea-Pandele! Zian, mezinul familiei, a împlinit 5 anișori. Ce dorință și-a pus micuțul și cum au ales să-l sărbătorească părinții săi?

Gabriela Firea și soțul ei l-au sărbătorit pe mezinul familiei. Zian a făcut ca pentru o zi orice grijă să dispară, așa că bucuria a dominat în familia acestuia de ziua lui. Ceea ce a înduioșat pe toată lumea, în afară de pozele extrem de frumoase, a fost dorința pe care și-a pus-o Zian atunci când a suflat în lumânări. Micuțul și-a dorit din tot sufletul ca virusul care a făcut deja milioane de victime la nivel mondial să dispară. Dialogul dintre el și mama lui a fost unul foarte emoționant.

Primarul general al Capitalei trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Florentin Pandele încă din 2010. Aceștia au doi copii împreună și alți trei din relațiile din trecut.

„A fost dragoste la prima vedere. Este momentul să spargem gheaţa şi să dărâmăm miturile. Ne cunoaştem de ceva timp, eu îl ştiam pe Răsvan din 1998. Pe Gabi am cunoscut-o fiind invitat la câteva emisiuni la Antena 3. Ea a venit la înmormântarea tatălui meu, eu am fost la Răsvan. Am invitat-o să vizităm catedrala din Voluntari, mi-a spus că are rău de înălţime”

Florentin Pandele