Cum arăta Gabriela Firea în timpul liceului. Imagini de colecție cu primarul Capitalei

Dacă despre Gabriela Firea, la începuturile ei în jurnalism am mai discutat, a venit momentul să vă arătăm cum arăta ”tânăra” elevă Gabriela Firea, în perioada în care se afla la Bacău.

Dacă nu știți, sau poate ați uitat, vă spunem că actualul edil al Capitalei, a avut un drum lung de parcurs până să ajungă în postura actuală, și totul a început la Bacău, unde de altfel s-a și născut.

Tânăra Gabriela Firea a absolvit un liceu industrial din oraș, iar primul ei loc de muncă l-a avut la câțiva kilometrii de oraș, un post de suplinitoare la o şcoală aflată la 40 de kilometri.

După terminarea liceului s-a orientat către Facultatea de Litere din București și Academia de Studii Economice, iar cariera de jurnalist și-a început-o după terminarea licelui, la un ziar din Bacău.

Zilele trecute, mai exact pe 2 mai, edilul capitalei a decis că este momentul unor aduceri aminte din perioada în care era elevă la Liceul Industrial Nr. 1 Bacău, iar pozele sunt, ca să spunem așa, edificatoare în ceea ce o privește pe eleva Gabriela Firea.

Dacă e să analizăm pozele postate de Gabriela Firea, putem spune că a fost o elevă exemplară și foarte cuminte, cel puțin așa pare.

Toate pozele au fost publicate de Gabriela Firea pe pagina sa oficială de facebook, iar reacțiile celor ce îi urmăresc postările au fost pe măsura postării în sine.

”Ani de liceu…vise de tinerete. Sperante, idealuri, incredere, planuri, prietenii…viata in alb si negru, in da si nu, in bine si rau…ganduri de 2 mai..

La multi ani, tinerete!, a scris Gabriela Firea în postarea respectivă.