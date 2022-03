Imagini tulburătoare dintr-un spital de copii din Kiev. Declarații copleșitoare ale victimelor războiului

Într-un război, din păcate, cei care au de suferit cel mai mult sunt civilii. În Ucraina, din păcate, în afară de valul de refugiați, datele oficiale anunță și decesul a cel puțin 16 copii de la începutul invaziei rusești, pe 24 februarie, iar 45 au fost răniți, potrivit cifrelor oficiale. Cea mai mare unitate pediatrică din Ucraina, Spitalul Okhmadit, a evacuat deja pacienții cu afecțiuni care nu pun viața în pericol, dar există mai mulți copii care nu pot fi deconectați de la aparate. Numărul lor este în creștere pe măsură ce luptele din jurul capitalei ucrainene se intensifică.

Unul din cele mai mari spitale pediatrice din Ucraina, Spitalul Okhmadit, trece în aceste zile prin adevărate drame. Medicii de aici încearcă să țină în viață copii cu afecțiuni oncologice grave, a căror viață depinde de tratamente și îngrijire corespunzătoare.

Dar, războiul nu iartă, pentru că în apropierea spitalului au avut loc bombardamente în timpul nopții, potrivit chirurgului Vitali Demidov. Cadavre și mașini abandonate înconjoară clădirile spitalului.

Adăpostul antiaerian din secția de pediatrie a Spitalului de Copii Okhmadit la 28 februarie în Kiev era plin de copii, majoritatea fiind micuții bolnavi, dar și cei aduși de soldații ucraineni, copii găsiți pe străzile orașului.

Medicul spune că copiii care beneficiază de asistență cu oxigen trebuie să continue să respire în timp ce sunt mutați, ceea ce înseamnă că personalul trebuie să alerge pe lângă cărucioare și să opereze ventilatoarele manuale.

O imagine a lui Demidov, cu o pușcă la brâu în timp ce leagănă un copil conectat la aparate de respirație artificială, a devenit virală de când a postat-o pe Instagram pe 26 februarie, scriind: „A fost foarte cald în seara asta. Sunt copii foarte [bolnavi] în spital, dependenți de oxigen.”

Afirmația îi aparține aceluiași medic, acesta spunând că voluntarii au adus alimente, provizii și medicamente. Printre răniți se numără un băiat a cărui soră de 10 ani și părinții săi ar fi fost uciși de sabotori ruși. Un alt pacient este un băiat care a suferit răni de șrapnel la gât în timpul bombardamentelor asupra Kievului:

Genul acesta de imagini au fost publicate pe rețelele de socializare, din ce în ce mai des. Printre cei care au decis să arate lumii ce se întâmplă în Spitalul Okhmadit, a fost și producătorul de film Olga Beskhmelnitsina. Aceasta a postat mai multe poze și un clip video, completate de un text extrem de emoționant, legat de ceea ce a găsit în spital.

„Nu am vrut și nici nu am avut timp să scriu această postare, însă trebuie să vă arăt ceea ce am văzut astăzi în cel mai mare spital de copii din Ucraina. Acest spital a primit copii din toată țara și a efectuat între 30 și 50 de operații pe zi. Acum, este imposibil pentru majoritatea părinților să ajungă aici.

Copiii grav bolnavi, care ar trebui să fie în secții separate și atent supravegheați, acum stau într-un buncăr, în condiții improprii. Medicii și personalul medical ai spitalului au lucrat în aceste șase zile ca niște eroi.

Numărăm câți oameni și copii au murit în acest război. Dar este imposibil de numărat câți copii nu au avut timp să fie salvați din cauza invaziei rusești și a actelor sale teroriste”, a declarat Olga Beskhmelnitsina, într-o postare pe Facebook.