Fată de 6 ani din Ucraina, mesaj pentru Vladimir Putin: „Pleacă de aici. Aseară mi-a fost foarte frică să stau în subsol”

Uniunea Europeană a anunțat duminică noi măsuri menite să sprijine Ucraina în lupta sa împotriva Rusiei, impunând în același timp interdicții asupra avioanelor rusești și asupra instituțiilor media de stat. Ursula von der Leyen a declarat că pentru prima dată, Uniunea Europeană va finanța achiziționarea și livrarea de arme și alte echipamente către o țară atacată. Dar, în tot acest timp, cei mici sunt speriați și stau ascunși în buncăre, iar alții, din păcate, au fost declarați decedați, ca urmare a bombardării Kievului.

Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminică că „acesta este un moment decisiv”, continund să spună că „într-un alt pas fără precedent, vom interzice în UE mașinăria mediatică a Kremlinului”, citând Russia Today și Sputnik.

În sectorul privat, FedEx și UPS au anunțat că suspendă livrările către Rusia, izolând și mai mult economia Rusiei de restul lumii. Măsurile au fost luate în timp ce Ucraina a acceptat să poarte discuții cu oficialii ruși în Belarusul vecin, după ce inițial a respins ideea, în timp ce președintele rus Vladimir Putin a ordonat ca forțele de descurajare nucleară ale țării sale să fie în stare de alertă maximă.

Luptele au continuat în întreaga Ucraină duminică dimineața devreme, iar asaltul rusesc pare să fie împiedicat de rezistența mai puternică decât se aștepta, potrivit unui oficial al apărării din Statele Unite. În zona din jurul Kievului au avut loc lupte și s-au auzit explozii și sirene de raid aerian, în timp ce oficialii ucraineni au afirmat că au recâștigat controlul asupra Harkovului, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, de la forțele rusești.

Un oficial de la un spital de copii din Kiev care ar fi fost avariat sâmbătă de forțele rusești spune că acesta a rămas intact în ciuda luptelor din apropiere, deși un copil adus la spital a murit.

Trei adulți și trei copii au fost aduși la Spitalul Național Specializat pentru Copii din Ucraina, „Okhmadit”, după ce au fost prinși într-un atac din apropiere, a declarat managerul de presă al spitalului, Anastasia Maggeramova. Un băiat de șase ani era mort când a ajuns la unitatea medicală.

Maggeramova a declarat că personalul spitalului a auzit frecvent conflicte în apropiere în ultimele zile, deși acestea nu au ajuns încă la unitatea medicală. Acesta este cel mai mare număr de pacienți pe care l-au primit până acum din cauza conflictului. Rapoartele locale anunțaseră sâmbătă că spitalul, specializat în tratarea copiilor bolnavi de cancer, a fost lovit de focuri de artilerie rusească și a ucis un copil. Deși au rămas în siguranță până acum, Maggeramova a spus că personalul a vrut ca oamenii să știe ce se întâmplă.

În afară de numărul mare de persoane civile rănite, și informații despre soldați ucraineni și ruși uciși în luptele din Ucraina, cei care suferă, fără să înțeleagă foarte multe din ce se întâmplă sunt cei mici, care stau de la începutul atacurilor ascunși în buncăre improvizate, în stații le de metrou, și nu numai. Un mesaj transmis de o fetiță de doar 6 ani, ascunsă într-un astfel de loc, a devenit viral pe rețelele de socializare:

În dimineața zilei de ieri, pe strada Olena Teliga din Kiev , un insurgent rus, spune publicația ucraineană Lb.ua, a împușcat mortal o familie cu trei copii care se aflau într-o mașină pe străzile Kievului. Polina, elevă în clasa a patra, și părinții ei au murit pe loc, iar alți doi copii se află în stare critică la spital.

Mama colegei de clasă a Polinei a povestit publicației despre cele întâmplate, declarând că deja se strângeau bani pentru nevoile copiilor din spital. Sora Polinei se află în secția de terapie intensivă a spitalului 17, are o rană gravă de glonț, iar starea ei este stabilă. Fratele lor se află la Okhmatdit.

Reamintim, ieri la Kiev în urma lbombardamentelor rusești au mai decedat alte două persoane, șase sunt rănite , acestea sunt în stare gravă. De asemenea, în cursul după-amiezei de ieri, în apropiere de Kherson, ocupanții ruși au împușcat și au aruncat în aer o ambulanță care transporta răniți. Șoferul ambulanței și răniții au murit, mai spune publicația amintită.

„Vladimir Putin, get out of my country!” – Lerochka, 6 years old pic.twitter.com/8m06SWuLfq

— NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022