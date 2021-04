Imagini șocante la palatul lui Gigi Becali. Latifundiarul a fost asaltat la propriu de oameni

Gigi Becali a fost asaltat de oameni chiar în fața palatului său. Ce a pățit cunsocutul afacerist când a ieșit din locuința sa fastuoasă? Imaginile sunt de-a dreptul șocante! Nimeni nu se aștepta la această reacție din partea oamenilor.

Gigi Becali, asaltat de oameni imediat cum a ieșit din palat

Imagini șocante la imobilul cunsocutului afacerist! Gigi Becali a fost luat cu asalt de un grup de români chiar înainte de Paște. Latifundiarul s-a trezit ieri dimineață cu mai mulți oameni care îl așteptau în fața palatului pe care îl deține. Patronul FSCB a dat de zeci de persoane în fața locuinței sale din apropierea Pieței Victoriei chiar când voia să iasă din curte, arată imaginile surprinse de sport.ro.

Becali nu a mai împărțit bani celor prezenți așa cum obișnuia să facă, ci le-a făcut semne oamenilor să plece din fața autovehiculului la volanul căruia se afla. Milionarul și-a continuat astfel drumul, iar cei veniți să primească ajutor din partea afaceristului s-au văzut nevoiți să plece dezamăgiți acasă.

„Îl rugăm pe domnul Becali să ne ajute cu două cămăruțe”

Evenimentul petrecut recent care îl are în prim-plan pe Gigi Becali este legat de moartea bruscă a Corneliei Catanga. Aurel Păduraru i-a cerut ajutorul afaceritului, dar nu l-a primit. Cuplul de cântăreți de muzică lăutărească au fost executați silit de către creditori pentru neplata ratelor pentru casa în care locuiau.

Artistul a fost atât de disperat încât s-a văzut nevoit să-i ceară ajutorul bărbatului care obișnuiește să fie un sprijin pentru mulți români. ”Am rămas pe drumuri, ne dau afară din vila în care stăm cu chirie, nu mai avem niciun ban de chirie, din pensia ei plăteam.

Îl rugăm pe domnul Becali să ne ajute cu două cămăruțe, pentru mine și fiul meu. Suntem distruși, virusul ucigaș m-a lăsat fără soție, fără casă, fără bani”, declara Aurel Pădureanu.

Gestul impresionant al afaceristului

”Vreau să scot un singur gest în evidență. Îi mulțumesc lui Gigi Becali. E un om extraordinar. N-am mai vorbit de 9 luni cu el , dar ce face el…mie mi-a salvat familia! Tata are 74 de ani, are și alte probleme, comorbidități, e cardiac. Iar soția și fetița mea erau singure acasă. S-a oferit să meargă la mine acasă să ducă medicamente. Mi-a zis să îmi văd de meci că, indiferent că tu ești rapidist și eu stelist, o să am grijă de familia ta. S-a ocupat de tot, telefoane, vizite. M-a mișcat profund tot ce-a făcut pentru mine. M-a făcut să fiu liniștit la mii de kilometri distanță de cei dragi”

Marius Șumudică