Gigi Becali a dat marea lovitură cu FCSB. Câte sute de milioane de euro a încasat

Gigi Becali o duce mai bine ca niciodată. Patronul FCSB a încasat o sumă imensă din trasnferurile de jucători. Este prima echipă din România care ajunge la astfel de cifre.

Gigi Becali a a încasat 104 milioane de euro din transferurile de jucători de la FCSB. Încă din 2003 de când a intrat în fotbalul românesc, omul de afaceri a țintit calificarea în grupele Champions League.

Și-a atins obiectivul de mai multe ori, iar clubul a început să producă bani. Latifundiarul a câștigat o sumpă impresionantă din vânzarea unor jucători. Acum, FCSB ocupă primele trei locuri în topul celor mai importante transferuri din istoria fotbalului românesc. Una dintre lovituri a fost transferul lui Dennis Man la Parma, pentru 11 milioane de euro și 2 milioane de euro în bonusuri, scrie Telekomsport.

În sezonul 2019-2020 cel mai scump jucător vândut a fost Romario Benzar, pe 2 milioane de euro, iar de departe cel mai bun sezon a fost 2016-107, când FCS a obținut aproape 17 milioane de euro, când l-a văzut pe Nicolae Stanciuc cu aproape 10 milioane de euro.

Gigi Becali a refuzat o ofertă de 10 milioane de euro pentru Olimpiu Moruțan de la un club din Emirate.

”Pe Moruțan am avut o ofertă de 10 milioane de euro! Primeam toți banii o dată. Eu am zis că nu-l dau nici cu 15 milioane, ca să nu mă mai bâzâie. Am avut ofertă. ‘Vrei 10 milioane, banii jos?’. Am zis ‘Nu vreau nici 15!’. Am spus asta ca să nu mai existe negocieri sau discuții.

Oferta am primit-o acum 5 zile, nu e cea din iarnă. E un club din Europa. Nu pot să divulg echipa, nu e frumos. Oamenii au zis ca poate vor reveni și m-au rugat să fie secret. Am zis că nu e nicio problemă”, a spus Becali.