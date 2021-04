Gigi Becali, cadou incredibil pentru fata lui. A plătit o avere fără nicio problemă

Ce cadou i-a mai făcut Gigi Becali, latifundiarul din Pipera, fiicei sale. Nici nu l-a interesat suma pe care a trebuit s-o dea, astfel că a plătit 300.000 de euro fără să clipească.

S-a aflat care a fost cadoul pe care i l-a făcut recent Gigi Becali fiicei sale. El nu a stat pe gânduri nicio secundă și a plătit imediat 300.000 de euro. Așadar, fiica cea mijlocie a lui Gigi Becali a primit un bolid de lux de la tatăl ei și a dat nu mai puțin de suma amintită mai sus pentru bijuteria pe roți a fiicei sale. Iar tânăra în vârstă de 25 de ani s-a ales de pe urma acelor bani cu un Bentley Continental GT Mulliner, cel mai nou model produs de acea companie. De menționat este și că Bentley a lansat la finele anului trecut o ediție specială, Coupe.

Amintim aici că Gigi Becali se regăsește pe locul 12 în topul celor mai bogați oameni din România, clasându-se pe locul 3 în topul celor mai bogați oameni din sport, după Ion Țiriac și Gruia Stoica. Potrivit Top 300 Capital, averea lui Gigi Becali ar fi de 400 milioane de euro, dar sunt guri care susțin că averea lui ar fi mult mai mare de atât.

De altfel, cel care a făcut dezvăluiri despre averea lui Gigi Becali este Dumitru Dragomir. El spune că averea latifundiarului din Pipera este una mare după ce Becali a refuzat 10 milioane de euro pentru a-l transfera pe fotbalistul Olimpiu Moruțan la un club din Europa.

Tot Dumitru Dragomir a mai spus că Gigi Becali nu este disperat să vândă deoarece are o avere fabuloasă. Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal și apropiat al lui patronului FCSB, a spus că el are în continuare foarte mulți bani, chiar în contextul în care pandemia de coronavirus a afectat mapamondul.

”Gigi Becali, ăsta, este un tip foarte deștept, dom’ne, care a reușit pe toate planurile. Rețineți ce vă spun, știu ce vorbesc. Chiar zilele trecute am fost la el la palat și am văzut cu ochii mei cum ajută lumea. Era coadă la el la intrare.

Eu am văzut, cu ochii mei, cum i-a dat unui preot 2.000 de euro. Gigi este un om bun. Gigi Becali are bani mulți, dom’ne. Păi… are un miliard. Un miliard de euro, rețineți ce vă spun. Nu vorbesc prostii”, a spus Dumitru Dragomir.