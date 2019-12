Imagini incredibile cu Gheorghe Dincă. Cum arăta monstrul din Caracal în ziua nunții

Viața lui Gheorghe Dincă pare că se rescrie în ochii celor pe care vara aceasta i-a înspăimântat cu tragicicele evenimente din Caracal pentru care se face vinovat. Cum arăta acesta în ziua nunții și la scurt timp după ce a devenit tată?

Cu toate că până acum Dincă a fost văzut doar în ipostaza unui monstru, începutul vieții sale de familie nu avea deloc să creioneze acest lucru. Bărbatul părea un familist convins, avea o viață normală, s-a căsătorit de tânăr, iar la scurt timp au venit și moștenitorii săi. Astăzi, au fost făcute publice imagini din viața lui personală. Dincă era înconjurat de familie și de cei dragi care au fost alături de el și de soția lui în unele din cele mai importante evenimente din viață. Amintim că mandatul de arestare preventivă a principalului suspect în cazul crimelor de la Caracal a fost prelungit în cursul zilei de marți cu 30 de zile de către Tribunalul București. DIICOT trebuie ca în decurs a 30 de zile să concretizeze ancheta cazului Caracal și să-l trimită pe presupusul criminalul celor două tinere în judecată. Gheorghe Dincă a recunoscut faptul că le-a ucis pe Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu.

„Am luat o cârpă înmuiată în motorină și am băgat-o pe fereastra butoiului după care i-am dat foc cârpei, luând și corpul foc, aruncând în butoi deșeuri de plastic. Am mers în casă și am adunat tot ce am crezut că trebuie ars și am pus pe foc – aruncând când scădea focul tot felul de deșeuri de plastic”

Declarația scrisă a lui Gheorghe Dincă