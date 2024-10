Imagini impresionante din casa Ancăi Țurcașiu. Ce ține vedeta în apartament, un detaliu a atras atenția rapid FOTO

Anca Țurcașiu locuiește, de câțiva ani, singură. Vedeta s-a mutat din vila în care stătea alături de fostul soț, iar după divorț și-a cumpărat un apartament, în București. L-a amenajat după propriul gust, iar din când în când face publice imagini din locul pe care îl numește ”acasă”.

Anca Țurcașiu s-a mutat, în urmă cu câțiva ani, într-un apartament unde locuiește singură. După ce a stat într-o vilă cotată de la 300.000 de euro, alături de fostul soț, actrița a părăsit locuința și și-a cumpărat un apartament, în momentul în care a divorțat. Și-a amenajat noua casă exact pe gustul ei, ținând cont ca spațiul să bifeze atât criteriul estetic, cât și pe cel funcțional.

În urmă cu 10 ani, Anca Țurcașiu a absolvit și un curs de design interior, astfel că atunci când și-a amenajat locuința, a pus în practică tot ce a învățat la cursul respectiv. Actrița are piese de mobilier originale, dar și un fotoliu cu un design atipic, pe care îi place să se relaxeze atunci când este acasă.

Vedeta adoră să petreacă timpul și în bucătărie, acolo unde gătește frecvent pentru ea și pentru cei dragi. Anca Țurcașiu este vegetariană de ani buni, iar de ceva timp a renunțat și la produsele lactate, din cauza unor probleme pe care și le-a descoperit.

Dacă la carne a renunțat în urmă cu mai bine de 20 de ani, pentru că nu îi plăcea, în urmă cu câțiva ani, Anca Țurcașiu a fost nevoită să elimine din alimentație și produsele lactate. A povestit, la un moment dat, că în momentul în care a ajuns la menopauză și și-a făcut un set de analize, a descoperit că are o boală autoimună, care provoacă inflamație în corp. Pentru a o ține sub control, a fost nevoită să își ajusteze dieta.

”După ce am intrat la menopauză, am avut o inflamație articulară foarte puternică, gravă, deci ceva cumplit. Mi-a ieșit o analiză destul de proastă, vai acum boli autoimune, toată lumea sau cel puțin pe mine m-au trimis acasă, du-te și obișnuiește-te cu boala că nu există remediu, acum toți avem aceste boli autoimune. Habar nu am ce înseamnă ele, nici nu prea mă interesează. ATPO era valoare foarte mare, tiroidită Hashimoto”, a dezvăluit Anca Țurcașiu, în urmă cu ceva timp, în podcast-ul ”Sănătatea Ta, Prioritatea mea”.