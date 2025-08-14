Imagini din trecutul ispitei Mattia de la „Insula Iubirii”. Legătura lui cu Prinţul William şi Rihanna. Meseria pe care o avea înainte de a fi afacerist, în Cluj-Napoca?

Mattia Carnessali, italianul de 32 de ani stabilit în România, este una dintre ispitele masculine din sezonul 9 al emisiunii ”Insula Iubirii”. Antreprenor pasionat de viteză, sport și adrenalină, tânărul promitea, înainte de începerea show-ului, să aducă provocări intense și momente incendiare în Thailanda. Însă, ce meserie a avut în trecut? Află răspunsul din rândurile de mai jos!

Ce a lucrat Mattia Carnessali înainte de a se implica în afaceri

Mattia Carnessali a fost chef înainte de a se implica în afaceri. El și-a început cariera culinară în Italia, într-o școală de bucătari recunoscută pe plan național, unde a urmat un parcurs bine structurat, combinând formarea profesională cu cunoștințele de gestiune a afacerilor.

Alegerea acestei meserii a fost influențată de tradiția familiei: bunicul său a condus timp de șase decenii afaceri în domeniul pizzeriilor, brutăriilor și patiseriilor, insuflându-i pasiunea pentru gastronomie. Vezi imagini din trecut cu ispita de la ”Insula Iubirii” AICI!

După experiența acumulată în restaurante de lux din Londra, tânărul a decis că este momentul pentru o schimbare și pentru a-și valorifica cunoștințele în alt context. Propunerea tatălui său de a se muta la Cluj și de a continua afacerea familiei i-a venit ca o oportunitate de a se reinventa.

”Eu am făcut şcoala de bucătari în Italia, o şcoală destul de apreciată şi cunoscută în ţară, primii trei ani am făcut şcoala profesională, după care dacă doreai aveai posibilitatea, după ce terminai liceul, să faci ultimii doi ani de gestiune a afacerilor. Am pornit pe ramura aceasta pentru că bunicul meu a avut afaceri de acest gen în Italia, pizzerie, brutărie, patiserie. Tradiţia este. Bunicul meu a făcut meseria aceasta 60 de ani, a avut chiar afaceri foarte mari în Italia, şi mi-a transmis un pic de pasiune pentru această meserie. După doi ani de Londra, am lucrat acolo, aveam chef de a face ceva nou, de a schimba un pic lucrurile. Eram sătul să stau singur acolo şi tata mi-a propus să vin la Cluj şi să duc mai departe afacerea lui. Pe loc i-am spus că sunt interesat şi aşa am ajuns în România. După ce am ajuns aici, m-am îndrăgostit de România, mai ales Clujul este un oraş fain, şi de atunci am început să lucrez, să îmi fac mai mulţi prieteni şi am zis că acesta este oraşul în care trăiesc acum şi în care vreau să stau. Am trecut de la pizzerie la siderurgie şi înapoi la pizzerie”, povestește Mattia, potrivitmonitorulcj.ro.

”Pizza mea e diferită”

Mattia Carnessali a dorit să aducă la Cluj un produs cu totul diferit, ceva care nu exista pe piața locală și care să reflecte experiența sa italiană. Alegerea a venit natural, inspirată și de experiențele din Milano, unde bunicul său îi insuflase pasiunea pentru pizza și unde ispita obișnuia să lucreze în week-end pentru a câștiga bani.

Având deja cunoștințele tehnice și o parte din echipamentele rămase de la bunicul său, a început să caute un spațiu potrivit în Cluj, iar în doar o lună a deschis propria pizzerie.

”Pizza mea e diferită, ajunge doar să te uiţi la ea să înţelegi că e diferită. E un produs care nu se găsea în Cluj şi din acest motiv am ales să vin aici să fac. Asta a fost cheia, e ceva diferit, nu e ceva standard, de ce să nu încerc. Poate merge, poate nu merge. Încercatul sigur merită că este ceva diferit. Clujul nu cunoaşte un produs de acest gen. Nu era aşa ceva pe piaţă. Şi în Milano este, bunicul meu făcea chestia asta, eu când eram tânăr, să fac ceva bani, sâmbăta şi duminica mergeam şi făceam pizza. A fost destul de simplu că ştiam deja procedurile la nivel tehnologic, cum se gestionează, plus că aveam ceva echipamente rămase de la el şi am zis că încep să mă uit la ceva spaţii prin Cluj. Aşa am deschis această afacere. Într-o lună am deschis pizzeria.”

Nu se bazează pe ingrediente pretențioase

Pentru Mattia Carnessali, simplitatea ingredientelor este esențială, iar pizza de calitate se obține fără secrete complicate:

”Nu am ingrediente secrete, ingredientele sunt foarte simple, cu ingredientele simple se face mâncare bună. Nu trebuie nimic complicat. Ce-mi place mie din ce vând e chiar felia de pizza, mai avem şi alt gen de produse, pizza wurst, pizzette, lingue – pizza cu o formă diferită, dar produsul care chiar e foarte, foarte bun, din punctul meu de vedere, este pizza, felia de pizza. Eu zic că am ajuns la un produs de calitate aproape ca în Italia sau chiar ca şi în Italia. E greu să găseşti ingredientele potrivite, am încercat vreo 15 tipuri de făină înainte să aleg ce făină să cumpăr. M-am uitat la caracteristicile tehnice, făina are un cod de forţă când se mixează cu apa şi o tragi, este făină care se rupe imediat, care se întinde foarte mult, deci trebuie să aibă nivelul potrivit să faci acest tip de pizza. Am încercat foarte multe tipuri până când am găsit o firmă din Zalău. Restul ingredientelor le cumpăr din România de la o firmă care le aduce din Italia. Deci, da, ingredientele sunt produse în Italia.”

I-a gătit prințului William şi Rihannei

Chef Mattia a lucrat în restaurante exclusiviste unde printre clienți s-au aflat Prinţul William, Rihanna, Tom Cruise sau Didier Drogba.

”Au venit Prinţul William la restaurantul unde am lucrat eu la Londra, şi Rihanna şi Tom Cruise. Am lucrat la un restaurant de lux şi acolo veneau foarte multe vedete. Oricum, politica restaurantului era că trebuia să te comporţi normal, nu aveai voie să le faci poze, să îi saluţi, nu aveai voie să îi faci să se simtă diferit decât altă persoană normală. Era un restaurant foarte scump, era de un nivel foarte înalt, asta era politica. Eu lucram la bucătărie. M-am întâlnit cu toate aceste vedete. L-am văzut pe Prinţul William, pe Drogba, o grămadă de fotbalişti sau alte vedete din Anglia. Serveam şi pizza, eu nu mă ocupam acolo chiar de pizza, eu făceam deserturile. Eu oricum aveam experienţă şi în pizza şi în patiserie pentru că bunicul meu se ocupa de ambele ramuri. Şi dacă era Rihanna, era servită ca restul lumii. Şi cred că această chestie celebrităţile o apreciau. Fiecare care mânca acolo lăsa minim 300 de euro. Mâncau raci, caviar, era restaurant de fiţe. Era un serviciu la nivel maxim. Plăteau pe sticle de vin mii şi mii de euro.”

Românii, spune el, sunt mai reticenți când vine vorba de noutăți culinare, iar Mattia Carnessali speră să le schimbe percepția prin afacerea sa. În curând, pizzeria sa de pe strada Aurel Vlaicu va fi urmată de un al doilea local pe strada Piezișă, iar visul său este să transforme afacerea într-o franciză de succes.

