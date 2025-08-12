Ispita Mattia de la Insula Iubirii, noi dezvăluiri despre lupta cu cancerul: „Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, răspunsul ar fi da!” Ce crede despre acest diagnostic. EXCLUSIV

Mattia Carnessali, în vârstă de 32 de ani, a devenit cunoscut odată cu apariția în sezonul actual al emisiunii Insula iubirii, însă italianul stabilit în România are o poveste de viață impresionantă. Într-una dintre ediții, el a dezvăluit că a fost diagnosticat cu cancer la doar 17 ani și, în exclusivitate pentru Playtech, a povestit că a aflat vestea în aceeași zi în care bunicul său a decedat. Cum a trecut peste momentele dificile și ce părere au părinții despre participarea sa la emisiunea de la Antena 1?

Mattia Carnessali, dezvăluiri despre mutarea în România

Reporter Playtech: Ne poți spune, te rog, cum ai ajuns din Italia în România. Ce te-a determinat să-ți construiești aici viața și cariera?

Mattia Carnessali: Am ajuns în România la facultate, iar, ulterior, am decis să îmi dezvolt aici cariera, dar și viața, ținând cont de condițiile socio-economice. Vorbim de un salariu atractiv, așa cum se zice în țară, care este competitiv pe plan european. Am început să dezvolt unele afaceri, ajutat de fonduri europene. Cam acesta este motivul! Afacerile au avut rezultate bune și am decis să mai rămân. Evident, dragostea a avut și ea un cuvânt de spus! M-am îndrăgostit de o româncă în facultate și am avut o relație timp de 6 ani. Acesta a fost un alt aspect care m-a făcut să rămân!

Reporter Playtech: Ai spirit antreprenorial, ești pasionat de sport și adrenalină. Crezi că sunt atuuri care te-au făcut să fii ales pentru rolul de ipsită?

Mattia Carnessali: Spiritul antreprenorial cu siguranță nu îmi lipsește! Ba chiar, m-am dedicat mai mult afacerilor și am făcut mai puține în viața personală. Am lucrat foarte mult până la vârsta de 29 de ani. Lucram 10 ore pe zi, în fiecare zi, chiar și duminica! Am înțeles, cu timpul, că viața nu se rezumă doar la muncă. Am început să mă bucur mai mult de ceea ce îmi oferă! Clar atuurile pe care le am au influențat decizia pe care a avut-o producția. Așa cum ai zis și tu, sunt pasionat de sport, adrenalină, am spirit antreprenorial, sunt sociabil și pot face față provocărilor.

Ce părere au avut părinții despre participarea la Insula iubirii

Reporter Playtech: Cum te-ai descrie tu ca cei care te văd acum în show să te cunoască cu adevărat?

Mattia Carnessali: Aceasta este o întrebare dificilă pentru că un om are multe aspecte care pot fi dezvăluite. Sunt o persoană pozitivă, care se poate adapta în orice situație, am capacitatea de a mă comporta adecvat în funcție de mediul în care mă aflu. De asemenea, mentalitatea pe care o am mă ajută să dezvolt orice fel de interacțiune cu oamenii din jur, dar și să îmi ating obiectivele pe care le am în viață.

Reporter Playtech: Ce ți-au spus părinții sau prietenii apropiați despre participarea ta la Insula iubirii?

Mattia Carnessali: Mi-am câștigat libertatea în diferite ocazii și am demonstrat că sunt responsabil și stăpân pe deciziile mele. Toată lumea m-a sprijinit, așa cum s-a întâmplat în diferite situații din viața mea. Întotdeauna am fost sfătuit, însă, atunci când am luat o decizie, aceasta a fost acceptată de cei apropiați. Până la urmă, acesta este respectul pe care l-am căutat întotdeauna la cei din jur. Vreau să fiu sfătuit, însă deciziile îmi aparțin.

Mattia Carnessali, diagnosticată cu cancer la numai 17 ani

Reporter Playtech: Într-o ediție ai făcut o mărturisire emoționantă: ai avut cancer la doar 17 ani. Era o vârstă deja dificilă, cum ai primit tu atunci această veste?

Mattia Carnessali: Nu este un aspect despre care îmi place să vorbesc foarte mult. A fost o perioadă grea din viața mea, am descoperit totul în ziua în care a murit bunicul meu. Mă aflam la spital pentru el și am aflat și această veste. A fost un moment dur din viața mea și nu îmi place să povestesc despre clipele grele. Prefer întotdeauna să îmi mențin o atitudine pozitivă!

Reporter Playtech: Cum ai reușit să faci față acelei perioade? Ce lecții ai învățat din ceea ce ai trăit atunci?

Mattia Carnessali: Cum am zis, a fost un moment dur, dar am învățat foarte multe. Am învățat cine sunt, ce vreau, ce îmi doresc. Am învățat să mă ascult, ce este important, mi-am dat seama că nu trebuie să mai ascult părerile celor din jur. Ești într-un pat de spital, nu știi niciodată ce se va întâmpla, așa că te gândești cum vrei să trăiești ultimele zile, dacă atât îți mai este dat. În prezent, mă bucur de fiecare zi, orice moment este ca un cadou pentru mine! Fericirea este o alegere. Trebuie să fii capabil să te uiți în partea potrivită! Nu trebuie să te judeci, trebuie să înveți să îți dai avertismente, nu pedepse. Dacă gândești negativ, atragi răul în viața ta. De multe ori ne pedepsim, ceea ce este greșit, adăugând răul la rău nu o să avem rezultate bune. Este necesar să ne concentrăm pe rezultate, pe cum ar trebui să ne simțim pentru a avea tot ce este mai bun în viață.

„Am avut cancer când eram copil, iar, după vindecare, am devenit un bărbat matur”

Reporter Playtech: Crezi că dacă nu ai fi primit acest diagnostic, ai fi acum o persoană diferită?

Mattia Carnessali: Complet diferită, complet imatură! Am avut cancer când eram copil, iar, după vindecare, am devenit un bărbat matur. Dacă m-ar întreba cineva dacă aș mai trece prin boală, alegându-mă cu tot ce am învățat, răspunsul meu ar fi da! M-a făcut să trec prin multe, dar m-a și schimbat în numeroase aspecte din viața mea!

Reporter Playtech: Ți-a fost teamă să vorbești despre lupta ta cu cancerul cu colegii din emisiune? Te-ai gândit că te va afecta, în vreun fel, difuzarea mărturisirilor tale?

Mattia Carnessali: Nu mi-a fost teamă să povestesc. Toți avem greutăți în viață, fiecare are o poveste de suferință în spate. Lupta face parte din viața mea! Nu sunt mândru, dar nu simt nici rușine.

Ce planuri de viitor are Mattia Carnessali

Reporter Playtech: După ce ai fost la Insula iubirii, în calitate de ispită, ce fel de parteneră ți-ai dori lângă tine?

Mattia Carnessali: Nu cred că am așteptări, căci ele strică totul! Vreau o persoană care să mă facă, pur și simplu, să mă simt bine. Îmi doresc să simt că este cea potrivită, nu cea perfectă, care să îmi demonstreze că este unică! Există un amestec de caracteristici minunate pe care orice om le are. Dacă pornești cu anumite așteptări, totul se poate schimba. Când am un sentiment față de cineva, îi dau curs! Acest lucru nu s-a schimbat, așa eram și înainte de a participa la Insula Iubirii, am rămas la fel!

Reporter Playtech: Unde te vezi peste cinci ani? Te-ai gândit să te întorci în Italia?

Mattia Carnessali: Ar fi multe răspunsuri! (râde) Mă văd fericit. Acesta este unicul obiectiv pe care îl am și peste 5 ani, dar și peste 10 ani. Vreau să fiu mulțumit de mine. Cariera depinde de mai mulți factori externi, dar fericirea depinde doar de mine!