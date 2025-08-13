De la cea mai mare pierdere, la Insula iubirii. Povestea impresionantă a Cristinei Scarlevschi: „Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul”. EXCLUSIV

Cristina Scarlevschi i-a cucerit pe telespectatori cu frumusețea sa. Moldoveanca, în vârstă de 31 de ani, a fost, încă din primele cadre difuzate din Insula iubirii, sufletul petrecerii. Practică pole dance, este mereu cu zâmbetul pe buze și atrage toate privirile. Însă, în spatele acestei energii, se ascunde o poveste tragică. Băiețelul său s-a născut cu microcefalie, având fontanela închisă, iar în ciuda eforturilor uriașe de a-l salva, micuțul a murit. Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Playtech, Cristina și-a deschis sufletul și a vorbit despre momentul greu prin care a trecut, despre divorțul de bărbatul care i-a fost soț timp de opt ani și despre cum a ajuns să participe la show-ul de la Antena 1.

Cine a convins-o pe Cristina Scarlevschi să participe la Insula iubirii

Reporter Playtech: Cum a venit decizia ca, după o pierdere uriașă – decesul fiului tău, dar și după divorțul de cel care ți-a fost soț 8 ani, să te înscrii la Insula iubirii?

Cristina Scarlevschi: Doar cei care au trecut prin așa ceva mă vor înțelege. Sunt două căi atunci când ai o pierdere, ori lași mâinile jos, intri în depresie și nu înțelegi esența vieții sau te ridici și mergi mai departe. Eu am primit o mare putere de la fiul meu. Când ții moartea în mâinile tale îți dai seama că nu poți irosi nicio secundă din a trăi frumos. Eu am mers înainte!

Am primit invitația de a participa ca ispită și, sincer, chiar nu știam de Insula Iubirii! Eu nu m-am uitat la emisiune înainte. Când mi-au scris oameni din echipa de casting, i-am întrebat cum este formatul. Mi-au zis să mă uit la sezonul 8. Invitația a venit în octombrie, iar emisiunea am urmărit-o prin decembrie. Le-am spus prietenelor mele că am fost chemată ca ispită la Insula Iubirii și toate fetele mă susțineau să mă duc în Thailanda. Pe atunci, parcă nu eram pregătită, nu credeam că formatul este de mine! Momentul culminant a venit când o amică mi-a zis că pot să îmi găsesc iubirea la Insula iubirii. Acest aspect este foarte important pentru mine în prezent, aș vrea să mă îndrăgostesc.

În ianuarie, am plecat la Brașov, iar acolo i-am povestit unui prieten că am fost chemată la casting. El m-a întrebat ce mai aștept! M-a convins să dau, pe loc, un mesaj. Imediat mi s-a oferit răspunsul, că ultimul casting era următoarea zi, la București. Nici nu m-am mai gândit, m-am lăsat dusă de val! Pur și simplu am plecat din Brașov, am ajuns la București și am trecut castingul. Parcă cineva decisese, deja, pentru mine! (râde) Eram foarte emoționată, încă nu știam ce se va întâmpla.

„Nu știu dacă m-am vindecat”

Reporter Playtech: Cum te-ai simțit când ai aflat că vei fi parte din acest show? Care au fost primele tale gânduri?

Cristina Scarlevschi: Când am aflat că o să merg în Thailanda, parcă încă nu credeam, cu adevărat, că o să fiu la Insula iubirii. La începutul filmărilor nu îmi dădeam seama de ce mi se întâmplă. Mă simțeam ca într-un vis devenit realitate!

Reporter Playtech: Ce te-a ajutat să te vindeci? Cu ce lecții ai rămas tu după cele întâmplate?

Cristina Scarlevschi: Nu știu dacă m-am vindecat. Încă sunt în proces de vindecare! Nu cred că poți să treci peste, total, atunci când vine vorba de o pierdere, mai ales a unui copil. Cel mai greu pentru un părinte este să își înmormânteze copilul. E o lecție pe care trebuie să o accepți! Ori mergi înainte, ori te duci în prăpastie. Mi-a fost greu, am avut gânduri negre, dar am lucrat cu psihologi, cu terapeuți. Am făcut lucruri pentru mine. Anul acesta mi-l dedic mie. Îmi ofer odihnă și nu refuz socializarea.

Reporter Playtech: Ce mesaj le-a transmite mamelor care trec prin ce ai trecut tu?

Cristina Scarlevschi: Mamelor le doresc multă răbdare și putere. Nu uitați de voi! Acesta este cel mai important lucru. Dacă uiți de tine este și mai greu să treci prin astfel de greutăți. Este necesar să te gândești și la sănătatea ta, fizică și mentală, și să accepți, să mergi mai departe, oricât este de greu!

Dansul, „pastila sa de fericire”

Reporter Playtech: Ai fost căsătorită, apoi ai mers la Insulă pentru a testa fidelitatea bărbaților, ce te-a învățat această experiență?

Cristina Scarlevschi: Da, am divorțat. Am învățat foarte multe lucruri dintr-o relație de 8 ani. Am putut să le arăt unele lucruri și băieților din cuplu. Am avut experiența și puterea să îi ajut cu unele probleme prin care ei au trecut.

Reporter Playtech: Am câteva curiozități și despre cariera ta. Cum ai început să practici pole dance și ce te-a atras la acest sport?

Cristina Scarlevschi: Am început să practic acest sport de când aveam 18 ani. Mi-a plăcut faptul că flexibilitatea se combină cu puterea. M-a ajutat să am mai multă încredere în mine. Faci ceva foarte greu, muncești ani de zile pentru a reuși, astfel că îți crește stima de sine. Primești puteri mari atunci când transformi ceva din imposibil în posibil!

Reporter Playtech: Ce înseamnă dansul pentru tine?

Cristina Scarlevschi: Pastila mea de fericire! Prin dans mă regăsesc, îmi expun toate emoțiile, mă vindec. Puțini înțeleg! Înainte, când mergeam spre școala mea de dans, poate o făceam plângând, cu mari dureri în suflet, dar eram alt om atunci când ușile se deschideau și începea lecția! Sportul a fost, pentru mine, o evadare.

Cristina Scarlevschi s-a temut că oamenii o vor judeca după pentru apariția la Insula iubirii

Reporter Playtech: Ce te motivează să practici această activitate, în ciuda prejudecăților?

Cristina Scarlevschi: Sincer, nu mă interesează ce spune lumea! Toți se împart în două tabere. Există oamenii care te susțin, dar și cei care nu înțeleg. Este bine că în viață există un echilibru! Eu îi accept pe toți așa cum sunt. O să continui să fac ce îmi doresc, chiar dacă pornesc diferite comentarii. Dansul îmi aduce satisfacție, ce contează mai mult?

Reporter Playtech: Legat de prejudecăți, te temi că o să fii judecată pentru că ai fost în postura de „ispită?”

Cristina Scarlevschi: A existat un gând când am fost la casting, îmi era frică de faptul că oamenii mă pot judeca. După mi-am dat seama că acest lucru va exista mereu. Chiar și atunci când faci un bine, poți să fii judecat! După ce s-a întâmplat cu Alex, fiul meu, am simțit că este nevoie să ajut familii și centre de animale. Făceam diferite videoclip-uri și le postam. Tot se găseau persoane care să judece! Așa sunt unele persoane, nefericite cu viața lor. Am trecut peste, Oricum am făcut tot ce am simțit. Dacă s-a întâmplat să ajung la Insula Iubirii, înseamnă că a existat un scop, a trebuit să am această experiență ca să ajut sau să primesc câteva lecții noi. Niciodată nu știi ce se poate întâmpla!

Ce planuri de viitor are Cristina

Reporter Playtech: Ce planuri ai pentru viitor, atât în carieră, cât și în viața personală?

Cristina Scarlevschi: Planurile mele s-au schimbat puțin. În acest an vreau să îmi găsesc liniștea, să mă regăsesc și să mă îndrăgostesc de o persoană care mă va accepta așa cum sunt. Îmi doresc să fac numeroase lucruri frumoase care au legătură cu activitatea mea și poate că îmi voi deschide o firmă prin care să ajut și alte persoane, dar o să văd pe parcurs. Cu siguranță, o să rămân activă și în domeniul meu de suflet.