Imaginea dezolantă cu Irinel Columbeanu de pe străzile din București. Cu ce a fost surprins în buzunar

Irinel Columbeanu a simțit cum e să trăiești în lux, însă a ajuns și de partea cealaltă și a fost nevoit să se mulțumească cu o mașină la mâna a doua și un apartament închiriat.

Acum, fostul soț al Monicăi Columbeanu a ajuns într-o ipostază în care nimeni nu ar fi crezut că îl va vedea vreodată.

Paparazzi Click! l-au surprins pe Irinel Columbeanu într-un supermarket. El a cumpărat o doză de bere pe care a îndesat-o în buzunarul de la geaca de piele și câteva pliculețe de cafea, pe care le-a ținut în mână.

S-a urcat apoi în mașina lui veche și lovită și s-a îndreptat spre casă. A trecut de la un palat cu piscină și nenumărate dormitoare, mașini de lux și o familie superbă, la un trai modest.

Irinel Columbeanu stă acum în chirie și conduce o mașină veche. Cu toate că este un Mercedes, modelul este unul vechi și în plus este și lovit.

Irinel Columbeanu duce acum o viață modestă, asemănătoare cu a unui român de rând. El a divorțat în 2021 de Monica Gabor, împreună cu care o are pe Irinuca. Fetița se află acum în America, alături de mama ei, iubitul acesteia și fiul său.

“Monica a avut toate motivele să divorţeze de mine. Să ne amintim de momentul în care am fost surprins virtual că o înşelam cu două domnişoare. Sigur, ea a folosit acest pretext ca să divorţeze, îşi dorea libertate. Am sesizat această realitate şi am acţionat în consecinţă.

Visul ei a fost să ajungă la Hollywood. O femeie frumoasă nu se cade să fie ţinută într-o colivie, oricât de aurită ar fi. În plus, bine ar fi să faci în aşa fel încât fericirea ta să treacă prin fericirea ei.

În acel moment, se deschid foarte multe uşi, atât pentru tine, cât şi pentru ea, iar dacă bucuria nu este comună, eu zic că lucrurile trebuie acceptate ca atare. Dragostea cu sila nu se poate”, a explicat Irinel Columbeanu, invitat în emisiunea lui Mădălin Ionescu.