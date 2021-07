Imaginea cu care Oana Roman a surprins pe toată lumea: „Sunt încântată că pot să ies din casă fără machiaj”. Ce au observat imediat fanii

Oana Roman face ravagii pe Instagram cu ultima ei fotografie distribuită. Vedeta le-a împărtășit prietenilor săi virtuali care este secretul său de frumusețe și cum se menține veșnic tânără la 45 de ani. Ce părere are influencerița despre operațiile estetice.

Face ea ce face și tot ajunge în centrul atenției. Oana Roman a stârnit vâlvă în mediul online, cu cea mai recentă postare a sa. Sora designerului Catinca Roman este tare mândră de faptul că are un ten impecabil și nimeni nu-i dă vârsta din buletin.

La 45 de ani, vedeta de la Antena Stars mărturisește că se simte bine în pielea ei și că nu simte nevoia să apeleze la bisturiu sau să calce pragul cabinetului medicului estetician pentru a-și face vreo îmbunătățire asupra chipului.

„Am 45 de ani și ma simt bine. Sunt incantata ca pot sa ies din casa fără machiaj și deși am slăbit mult, pielea de pe față este încă ok. Nu m am dat cu crema pe față aproape deloc pana de curând și nu am nici un fel de intervenții la față. Nici măcar tratament nu ajung sa fac mai des de 2 ori pe an.