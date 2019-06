Imaginea care face înconjurul României. Soția lui Manea, plină de sânge la meciul Franța – România

România s-a calificat în semifinalele Campionatului European U21, după 0-0 cu Franța în ultimul meci din grupa C. Performanța tricolorilor a fost umbrită de un incident care s-a petrecut în tribună la finalul partidei. Soția fotbalistului Cristi Manea a fost bătută de un suporter român, iar imaginea cu ea plină de sânge a făcut înconjurul României.

Soția lui Manea, plină de sânge la meciul Franța – România

Selecționerul Mirel Rădoi este cel care a anunțat că soția lui Cristi Manea a fost lovită de un suporter la finalul meciului Franța – România 0-0.

„Istoria continuă, indiferent de adversar va trebui să continuăm povestea asta frumoasă. Chiar dacă această calificare a fost puţin umbrită de doi dintre suporteri, care au lovit-o pe soţia lui Cristi Manea. Am odihnit câţiva jucători, am avut mai multă prospeţime. Am reuşit să punem presiune aşa cum ne-am dorit înainte de meci”, a declarat Mirel Rădoi.

Ce s-a întâmplat de fapt? Cristi Manea s-a dus imediat după meci să își salute soția, care se afla în tribună. Alte tinere care se aflau în apropiere au vrut și ele să se apropie de jucător și să se fotografieze cu el. Pentru că s-au băgat în fața ei, Cristi Manea a împins-o pe una dintre ele, iar în acel moment a intervenit prietenul acesteia, care l-a bruscat pe fotbalist.

Spiritele s-au încins, iar soția lui Manea a primit un picior în figură de la unul dintre suporteri. Și alți fani au sărit să se bată, iar totul s-a calmat abia după intervenția stewarzilor. Imaginile cu soția lui Manea plină de sânge au ajuns pe rețelee de socializare și au stârnit numeroase reacții.

„Să nu uităm că și Manea a avut o reacție nepotrivită. Când suporterii vin să te felicite nu bruschezi pe nimeni, mai ales o fană. Un incident care umbrește puțin calificarea dar mai avem mult de lucrat la comportament noi ca nație”, a scris un fan.

„Nu contează reacția lui, niciun bărbat nu are dreptul să lovească o femeie. Asta dacă se numește bărbat și nu gunoi”, a fost răspunsul primit.